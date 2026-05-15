Przegrali finał PlusLigi, a teraz taka decyzja. Bogdanka żegna pięciu siatkarzy

Bogdanka LUK Lublin po raz drugi z rzędu dotarła do finału PlusLigi. W tym roku jednak, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie zdołała wywalczyć złota. W finałowej serii Lublinianie okazali się nieznacznie słabsi od Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Teraz w klubie trwają przygotowania do kolejnej kampanii. W ich ramach podjęto decyzję o częściowej przebudowie drużyny. W związku z tym właśnie ogłoszono, że pięciu siatkarzy żegna się z Lublinem.



Z drużyny odchodzą: Thales Hoss, Fynnian McCarthy, Maciej Czyrek, Jackson Young i Hilir Henno. Trzej pierwsi to mistrzowie Polski sprzed roku.



"Panowie, dziękujemy za każdy mecz, każdą akcję i każdą emocję, którą daliście naszym kibicom. Za serce zostawione na boisku i wkład w budowanie drużyny. Wasza historia na zawsze zostaje z nami. Powodzenia w dalszej karierze – do zobaczenia na parkietach" - czytamy w komunikacie.