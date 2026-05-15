Za organizację wydarzenia odpowiada grupa Most Valuable Promotions (MVP). Na jej czele stoi Jake Paul - słynny amerykański influencer i pięściarz, prywatnie partner życiowy holenderskiej mistrzyni olimpijskiej, Jutty Leerdam.

Do tej pory federacja ta kojarzona była głównie z głośnymi walkami bokserskimi. Tym razem jednak promotorzy postawili na mieszane sztuki walki. Gala odbędzie się w hali Intuit Dome w Inglewood pod Los Angeles (USA).

ZOBACZ TAKŻE: MVP MMA 1. Rousey - Carano. Karta walk. Kiedy gala?

Rousey i Carano zmierzą się w klatce w kształcie heksagonu (sześciokąt). Według organizatorów mniejsza liczba kątów ma wymusić na zawodniczkach większą aktywność i ograniczyć momenty przestoju. Pojedynek zakontraktowano na dystansie mistrzowskim - przewidziano pięć rund, z których każda potrwa pięć minut. W kwestii sprzętu nie będzie eksperymentów, bo panie założą standardowe, małe rękawice do MMA o wadze 4 uncji.

Ronda Rousey - Gina Carano. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wygra walkę pomiędzy Rondą Rousey a Giną Carano, dowiemy się we wczesnych godzinach porannych już w sobotę, 16 maja. Pojedynek obu zawodniczek rozpocznie się prawdopodobnie około godziny 5:00 czasu polskiego.

ŁO, Polsat Sport