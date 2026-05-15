Sobotni mecz ma niewiarygodnie wysoką stawkę. Piłkarze Hearts przyjeżdżają na Celtic Park z szansą na przełamanie hegemonii Celtiku oraz Glasgow Rangers, trwającej nieprzerwanie od sezonu 1985/86. Warto przypomnieć, że ostatnim mistrzem Szkocji spoza tej dwójki było Aberdeen FC, prowadzone wówczas przez Sir Alexa Fergusona.

Podopieczni Dereka McInnesa przed decydującą kolejką mają na swoim koncie 80 punktów i wyprzedzają sobotnich rywali o zaledwie jedno "oczko". Oznacza to, że do utrzymania pozycji lidera i zdobycia tytułu wystarczy im remis.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Celtic zdominował Scottish Premiership, sięgając po mistrzostwo cztery razy z rzędu pod wodzą dwóch różnych szkoleniowców - Ange'a Postecoglou oraz Brendana Rodgersa.

Gdzie obejrzeć mecz o mistrzostwo Szkocji?

Spotkanie pomiędzy Celtikiem Glasgow a Heart of Midlothian FC, które wyłoni mistrza Szkocji, odbędzie się już w sobotę, 16 maja. Początek zaplanowano na godzinę 13:30. Transmisja o godziny 13:25 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

