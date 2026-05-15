Siatkarscy kibice mogą odetchnąć! Kluczowa zawodniczka zostaje w klubie

Marta Łyczakowska (rocznik 1998) gra na pozycji rozgrywającej. W swej karierze występowała w klubach MOS Wola Warszawa, Sparta Warszawa, Joker Świecie, BKS Bielsko-Biała, Developres Rzeszów, Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów i Moya Radomka Radom.

Z Radomia w 2024 roku trafiła do Pałacu Bydgoszcz. Jak się okazało, związała się z tym klubem na dłużej, bo następny sezon będzie już jej trzecim w bydgoskich barwach.

Największe dotychczasowe sukcesy Łyczakowska (grając jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Krajewska) odniosła z zespołem z Rzeszowa, z którym zdobyła dwa srebrne medale mistrzostw Polski (2021, 2022) i wywalczyła Puchar Polski (2022). W ekstraklasie siatkarek zadebiutowała w 2018 roku w barwach BKS; rozegrała na tym poziomie już osiem sezonów i wystąpiła łącznie w 154 spotkaniach.

Rozgrywająca ma również doświadczenie gry w pierwszej reprezentacji Polski. Z kadrą akademicką sięgnęła natomiast po brązowy medal Uniwersjady w Chengdu w 2023 roku