Siatkarscy kibice mogą odetchnąć! Kluczowa zawodniczka zostaje w klubie

Robert MurawskiSiatkówka

Marta Łyczakowska nadal będzie reprezentowała barwy Metalkas Pałacu Bydgoszcz. Rozgrywająca pozostanie w tym klubie na trzeci sezon z rzędu.

Trzy siatkarki w biało-czerwonych strojach świętują na boisku.
fot. Jakub Piasecki / Cyfrasport
Marta Łyczakowska nadal będzie grała w Pałacu Bydgoszcz.

Marta Łyczakowska (rocznik 1998) gra na pozycji rozgrywającej. W swej karierze występowała w klubach MOS Wola Warszawa, Sparta Warszawa, Joker Świecie, BKS Bielsko-Biała, Developres Rzeszów, Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów i Moya Radomka Radom.

 

Zobacz także: Polska siatkarka rozpoczęła treningi z kadrą, a tu taka wiadomość! "To jedna z liderek drużyny"

 

Z Radomia w 2024 roku trafiła do Pałacu Bydgoszcz. Jak się okazało, związała się z tym klubem na dłużej, bo następny sezon będzie już jej trzecim w bydgoskich barwach.

 

Największe dotychczasowe sukcesy Łyczakowska (grając jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Krajewska) odniosła z zespołem z Rzeszowa, z którym zdobyła dwa srebrne medale mistrzostw Polski (2021, 2022) i wywalczyła Puchar Polski (2022). W ekstraklasie siatkarek zadebiutowała w 2018 roku w barwach BKS; rozegrała na tym poziomie już osiem sezonów i wystąpiła łącznie w 154 spotkaniach.

 

Rozgrywająca ma również doświadczenie gry w pierwszej reprezentacji Polski. Z kadrą akademicką sięgnęła natomiast po brązowy medal Uniwersjady w Chengdu w 2023 roku

Przejdź na Polsatsport.pl
KARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKAMARTA KRAJEWSKAMARTA ŁYCZAKOWSKAPAŁAC BYDGOSZCZSIATKÓWKATAURON LIGATRANSFERY SIATKARSKIETRANSFERY TAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Nalepka: To nagroda, że możemy być tu pierwszy raz w historii klubu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 