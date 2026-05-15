Silesia Cup 2026. Kiedy gra reprezentacja Polski siatkarzy? Transmisje TV i stream online

Turniej Silesia Cup 2026 zostanie rozegrany w dniach 20-23 maja w Arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W imprezie wystąpią cztery reprezentacje - Polska, Bułgaria, Serbia oraz Ukraina. Drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym". Pierwsza kolejka spotkań zostanie rozegrana 20 maja w Sosnowcu, a dwie kolejne 22 i 23 maja w Katowicach.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym imprezie będzie odsłonięcie tablic w Alei Gwiazd Siatkówki w Katowicach. Uroczystość zaplanowano na 22 maja.

Zmagania w Silesia Cup będą dla wszystkich uczestników sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Polacy zmagania w tej imprezie rozpoczną na turnieju w Linyi w Chinach (10-14 czerwca). Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą tam Kuba, Słowenia, Japonia i Ukraina.

Przed rokiem turniej Silesia Cup wygrała reprezentacja Niemiec. Kolejne miejsca zajęły Ukraina, Bułgaria oraz Polska. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali 3:2 Bułgarię, a przegrali 2:3 z Ukrainą i 1:3 z Niemcami. Jak zaprezentują się w tegorocznej edycji imprezy?

Gdzie oglądać mecze reprezentacji Polski w siatkówce? Transmisje spotkań turnieju Silesia Cup 2026 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Siatkówka - turniej Silesia Cup 2026. Transmisje meczów:

2026-05-20: Polska – Serbia (środa, godzina 16.30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-05-20: Bułgaria – Ukraina (środa, godzina 20.00; transmisja - Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2)