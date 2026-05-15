Sinner szedł po zwycięstwo, a tu nagle deszcz. Ruud czeka w finale

Ruud po raz 27. dotarł do finału imprezy rangi ATP. Na koncie ma 14 tytułów.

Prowadzącego w światowym rankingu Sinnera dzieli dwa zwycięstwa, by zostać pierwszym od pół wieku Włochem, który zwyciężył w Italian Open. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta w 1976 roku. W niedzielę Panatta wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Sinner nie doznał porażki w turniejach rangi Masters 1000, największych poza Wielkim Szlemem, od kiedy w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Wtedy skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale.

Przed rokiem 24-letni Tyrolczyk przegrał w Rzymie finał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, który obecnie pauzuje z powodu kontuzji prawego nadgarstka.

Włoch ma również szansę zostać drugim po Novaku Djokoviciu tenisistą, którego łupem chociaż raz padnie każdy z dziewięciu turniejów rangi Masters 1000. Serb wygrał każdą z tych imprez co najmniej dwukrotnie.



Mecz Sinnera z Miedwiediewiem zostanie wznowiony w siódmym gemie przy serwisie tego drugiego (A:40).

Wyniki półfinałów:

Casper Ruud (Norwegia, 23) - Luciano Darderi (Włochy, 18) 6:1, 6:1

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 7) 6:2, 5:7, 4:2 (40:A) - przerwany z powodu deszczu



PAP