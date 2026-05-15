Śląsk o krok od półfinału OBL!

Michael Okauru na początku spotkania radził sobie bardzo dobrze, dzięki czemu Gdynianie prowadzili pięcioma punktami. Sytuację dość szybko zmieniali jednak Stefan Djordjević oraz Aleksander Wiśniewski. Na parkiecie pojawił się też ostatnio kontuzjowany Noah Kirkwood. Jarosław Zyskowski starał się na to odpowiadać, ale po 10 minutach było 16:15.

W drugiej kwarcie dzięki trójce Kyrella Luca Wrocławianie dość szybko uciekli na sześć punktów. Kolejne zagrania Kadre Graya oraz Jakuba Nizioła oznaczały już 13 punktów różnicy. AMW Arka całkowicie zatrzymała się w ataku, miała spore problemy z konstruowaniem akcji. Mocno o lepszy wynik walczyli Filip Kowalczyk i Jarosław Zyskowski, ale nie to wystarczało. Ostatecznie dzięki zagraniu Luca pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:28.

Zaraz po przerwie zespół trenera Mantasa Cesnauskisa potrafił zbliżyć się na 10 punktów dzięki kolejnym zagraniom Michaela Okauru. Na więcej Wrocławianie nie chcieli już pozwolić, a ważne rzuty trafiali Jarvis Williams oraz Jakub Urbaniak. Dopiero po późniejszej trójce Jarosława Zyskowskiego goście zmniejszyli straty do siedmiu punktów. Trafienie Kadre Graya po fenomenalnym podaniu Jakuba Nizioła oznaczało wynik 65:57 po 30 minutach.

W czwartej kwarcie Gdynianie nie poddawali się, a m. in. dzięki zagraniom Einarasa Tubutisa tracili już tylko cztery punkty. Głównie Gray dawał jednak dość szybko sporo spokoju ekipie trenera Jacka Winnickiego. W końcówce kontrolowała już wydarzenia na parkiecie, nawet mimo niewielkiej przewagi. Ostatecznie WKS Śląsk wygrał 92:82 i prowadzi już 2-0 w ćwierćfinale play-off.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kadre Gray z 23 punktami i 8 asystami. Jarosław Zyskowski zdobył dla gości 19 punktów i 7 zbiórek.

Śląsk Wrocław – AMW Arka Gdynia 92:82 (16:15, 29:13, 20:29, 27:25)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Śląska. Trzeci mecz zostanie rozegrany 18 maja w Gdyni (godz. 18)

Punkty:

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 23, Jakub Nizioł 12, Stefan Djordjević 11, Ajdin Penava 10, Noah Kirkwood 9, Kyrell Luc 8, Jakub Urbaniak 7, Błażej Czerniewicz 6, Reigarvius Williams 4, Aleksander Wiśniewski 2

AMW Arka Gdynia: Jarosław Zyskowski 19, Mike Okauru 18, Kamil Łączyński 14, Luke Barrett 13, Einaras Tubutis 7, Kresimir Ljubicić 6, Filip Kowalczyk 4, Adam Hrycaniuk 1, Jakub Garbacz 0

