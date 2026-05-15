Supergwiazda siatkówki spędzi tam kolejny sezon! Jest oficjalna decyzja

Paola Egonu (rocznik 1998) to jedna z najlepszych siatkarek na świecie w ostatnich latach. Słynna atakująca w swej dotychczasowej karierze grała w Club Italia, Igor Gorgonzola Novara (2017-19), Imoco Volley Conegliano (2019-22) i VakifBanku Stambuł (2022-23). Trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2019 - z Igor Gorgonzola Novara, 2021 - z Imoco Volley, 2023 - z VakifBankiem), po każdym z tych triumfów otrzymując nagrody dla najlepszej zawodniczki (MVP).

Z reprezentacją Włoch osiągnęła wiele sukcesów. Najcenniejszym jest złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, podczas których została uznana również MVP turnieju siatkarek. Wygrała również mistrzostwa świata (2025), mistrzostwa Europy (2021) oraz trzy edycje Ligi Narodów.

Egonu rozegra czwarty z rzędu sezonu w ekipie Numia Vero Volley. Po raz drugi będzie pełniła funkcję kapitana drużyny. W minionym sezonie drużyna z Mediolanu wywalczyła Superpuchar Włoch i wicemistrzostwo kraju.

– Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować moją przygodę z Numia Vero Volley Milano. Sezon, który właśnie się zakończył, przyniósł nam mnóstwo emocji i satysfakcji i mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie ich równie wiele. Będziemy z zespołem pracować z determinacją, by osiągnąć ambitne cele - nie mogę się doczekać powrotu na siłownię i wspólnego rozpoczęcia nowego sezonu – powiedziała Paola Egonu.