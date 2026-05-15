To z nimi Polska zagra w grupie na piłkarskich MŚ! Będzie awans?

Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalami Polek w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w czterech polskich miastach od 5 do 27 września.

Losowanie grup odbyło się w piątek w Łodzi. Już przed ceremonią było wiadomo, że gospodynie imprezy trafią do grupy A i będą losowane z pierwszego koszyka. Rywalami debiutujących w turnieju Polek w pierwszej fazie będą reprezentacje Meksyku, Argentyny i Beninu.

 

24 zespoły zostały podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa czołowe zespoły oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

 

W spotkaniu otwarcia prowadzona przez trenera Marcina Kasprowicza polska drużyna zagra 5 września w Katowicach z Argentyną.

 

W losowaniu grup wzięły udział m.in. była piłkarka, a obecnie trenerka pierwszej reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon oraz francuska ikona żeńskiego futbolu Laura Georges.

 

Piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20 odbędą się w dniach 5–27 września w Łodzi, Bielsku-Białej, Katowicach oraz Sosnowcu. W Łodzi mecze będą rozgrywane na stadionie miejskim przy al. Unii, gdzie na co dzień rywalizują piłkarze ŁKS.

 

Decyzja o przyznaniu Polsce organizacji turnieju zapadła w grudniu 2023 r. To będzie 12. edycja tej imprezy. W ostatniej, zorganizowanej w Kolumbii w 2024 r., najlepsza okazała się Korea Północna, która ma na koncie trzy trofea. Również trzykrotnie tytuł młodzieżowych mistrzyń świata wywalczyły drużyny Niemiec i USA.

KP, PAP
