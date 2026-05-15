Walczą o jak najwyższą lokatę na koniec sezonu. Postanowili rozdać bilety za darmo
Władze piłkarskiego klubu Sigma Ołomuniec walczącego o siódme miejsce w lidze czeskiej podjęły niecodzienną decyzję o darmowych biletach na ostatni meczu sezonu na własnym boisku. Dojdzie do niego 23 maja, a rywalem będzie ekipa z Karwiny.
Piłkarze Sigmy Ołomuniec
Każdy fan Sigmy będzie mógł nabyć w ramach jednej bezgotówkowej transakcji - na wskazanym portalu internetowym - maksymalnie cztery darmowe wejściówki na spotkanie, które zdecyduje o siódmej lokacie na koniec sezonu.
ZOBACZ TAKŻE: Cristiano Ronaldo nabył prawa do transmisji MŚ
Stadion Sigmy w morawskim Ołomuńcu nie należy do dużych obiektów - może pomieścić 12,5 tys. kibiców.
Mistrzem kraju w środę została Slavia Praga.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Inter z Pucharem Włoch i podwójną koroną. "Zasłużenie"