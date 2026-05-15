Ważna decyzja polskiego klubu siatkarskiego! "To na pewno będzie naszym atutem"

Robert MurawskiSiatkówka

Środkowe Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz oraz Kateryna Zhylinska nadal będą siatkarkami Moya Radomki Radom. "W drużynie pozostają obie rozgrywające z poprzedniego sezonu, więc zgranie między nimi a środkowymi na pewno będzie naszym atutem" – zaznaczył dyrektor zarządzający klubu Łukasz Kruk.

Siatkarka w fioletowej koszulce z białymi rękawami i numerem 15 na przedramieniu, wykonuje blok. W tle widoczna jest druga siatkarka w podobnym stroju z numerem 10 na koszulce.
fot. PAP
Kornelia Garita gra w Radomce od 2021 roku.

Kornelia Garita (rocznik 1996) rozegra już swój siódmy sezon w drużynie Radomki. Dołączyła do drużyny w styczniu 2021 roku, przechodząc z Grot Budowlani Łódź. Od tego czasu nieustannie stanowi o sile bloku radomskiej drużyny. W ubiegłym sezonie zdobyła 73 punktowe bloki, co dało jej miejsce w Top 5 blokujących Tauron Ligi. Siatkarka rozegrała już 12 sezonów na poziomie ekstraklasy i wystąpiła łącznie w 232 spotkaniach.

 

Iga Marszałkowicz (rocznik 2006) swój pierwszy kontrakt z Radomką podpisała przed sezonem 2024/25. W tej drużynie zadebiutowała w rozgrywkach Tauron Ligi, a także w europejskich pucharach. W ciągu dwóch sezonów rozegrała już łącznie 37 meczów na poziomie ekstraklasy i z roku na rok potwierdza, że warto stawiać na jej rozwój i siatkarski potencjał.

 

Kateryna Zhylinska (rocznik 2007) dołączyła do Radomki przed poprzednim sezonem i podobnie jak rozgrywająca Oleksandra Molchanova podpisała z klubem dwuletni kontrakt. Udane występy w końcówce sezonu pokazały, że młoda środkowa ma ogromny potencjał i jest mocnym punktem drużyny. W 16 spotkaniach zdobyła 108 punktów, w tym aż 41 blokiem. Jej postawę docenił również trener reprezentacji Ukrainy, powołując ją do szerokiej kadry na VNL 2026.

 

– Zdecydowaliśmy się postawić na zawodniczki, które są z nami już od kilku sezonów, jak Nela i Iga, a Kateryna podobnie jak Oleksandra ma jeszcze ważny kontrakt na kolejny rok. Duże znaczenie miało również to, że w drużynie pozostają obie rozgrywające z poprzedniego sezonu, więc zgranie między nimi a środkowymi na pewno będzie naszym atutem – powiedział Łukasz Kruk.

 

– Nela jest z nami już szósty sezon i bez wątpienia jest jedną z liderek tego zespołu. Katia świetnie wykorzystała swoją szansę i bardzo dobrze uzupełniła lukę po Martynie Piotrowskiej, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Ukrainy. Wierzymy, że wróci z kadry jeszcze mocniejsza. Iga natomiast ma ogromny potencjał i głęboko wierzymy, że przy większej liczbie minut pokaże w tym sezonie pełnię swoich możliwości – dodał dyrektor zarządzający Moya Radomki Radom.

Polsat Sport, radomka.com
