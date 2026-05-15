Wielki Start programu PGE PolSailing

Na chętnych czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Wśród nich znajdą się: symulatory żeglowania, wirtualna gra żeglarska, zwiedzanie bazy sprzętowej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z gogli VR, które przeniosą ich na akweny z całego świata, a dodatkowo na każdego czekać będzie upominek.



Wielki Start skierowany jest do całej społeczności żeglarskiej oraz mieszkańców regionu, w szczególności do dzieci i młodzieży. Ubiegłoroczna edycja odbyła się w Pucku i cieszyła się sporym zainteresowaniem.



Program PGE PolSailing realizowany jest już od 14 lat. W tym czasie z roku na rok zyskiwał na znaczeniu. W tegorocznej edycji zajęcia będą prowadzone w ok. 70 ośrodkach w całej Polsce, w ramach trzech komponentów: Optimist, windsurfing oraz Młody Żeglarz. Skalę programu najlepiej pokazują liczby z 2025 roku – dotarł on do 34 miast w 13 województwach. W nieodpłatnych zajęciach sportowych na wodzie wzięło udział 3491 dzieci, a w wydarzeniach PGE PolSailing Day uczestniczyło kolejne 2500 osób.



Głównym celem programu jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa, lecz także przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego. Program skierowany jest do dzieci z całej Polski, a udział w zajęciach jest nieodpłatny.



Na przełomie maja i czerwca planowane jest rozpoczęcie naboru do tegorocznej edycji.

