Wielki Start programu PGE PolSailing

W sobotę, 16 maja, przy ul. Jelitkowskiej 10 w gdańskim Jelitkowie odbędzie się Wielki Start – impreza, która symbolicznie rozpocznie 14. sezon programu PGE PolSailing. Wydarzenie potrwa od godziny 11.00 do 15.00 i będzie miało charakter otwarty. Wielki Start odbędzie się na terenie klubu żeglarskiego KS AZS AWFiS Gdańsk.

Grafika promująca wydarzenie żeglarskie "Wielki Start" w Gdańsku Jelitkowie, z datą 16 maja 2026 i logo PGE PolSailing.
fot. materiały prasowe

Na chętnych czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Wśród nich znajdą się: symulatory żeglowania, wirtualna gra żeglarska, zwiedzanie bazy sprzętowej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z gogli VR, które przeniosą ich na akweny z całego świata, a dodatkowo na każdego czekać będzie upominek.


Wielki Start skierowany jest do całej społeczności żeglarskiej oraz mieszkańców regionu, w szczególności do dzieci i młodzieży. Ubiegłoroczna edycja odbyła się w Pucku i cieszyła się sporym zainteresowaniem.


Program PGE PolSailing realizowany jest już od 14 lat. W tym czasie z roku na rok zyskiwał na znaczeniu. W tegorocznej edycji zajęcia będą prowadzone w ok. 70 ośrodkach w całej Polsce, w ramach trzech komponentów: Optimist, windsurfing oraz Młody Żeglarz. Skalę programu najlepiej pokazują liczby z 2025 roku – dotarł on do 34 miast w 13 województwach. W nieodpłatnych zajęciach sportowych na wodzie wzięło udział 3491 dzieci, a w wydarzeniach PGE PolSailing Day uczestniczyło kolejne 2500 osób.


Głównym celem programu jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa, lecz także przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego. Program skierowany jest do dzieci z całej Polski, a udział w zajęciach jest nieodpłatny.


Na przełomie maja i czerwca planowane jest rozpoczęcie naboru do tegorocznej edycji.

Informacja Prasowa
