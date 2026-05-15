Jak zapobiegać urazom wśród młodzieży? To jest kluczowe

Dzieci i młodzież coraz częściej uprawiają sport wyczynowo. Wraz z rosnącą intensywnością treningów pojawia się coraz więcej problemów zdrowotnych. Młody organizm szybko się rozwija, a dodatkowo jest obciążany intensywnymi treningami i grą na sztucznych nawierzchniach. Efektem są coraz częstsze urazy i przeciążenia kolan.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

Specjalista w dziedzinie ortopedii oraz traumatologii doktor Andrzej Komor zdradził, że kluczowa jest profilaktyka. Wspomniał m.in. o ochraniaczach.

- Zanim zaczniemy leczenie problemów, musimy pamiętać właśnie o zapobieganiu urazom. Ochraniacze są bardzo ważne, bo zmniejszają ryzyko urazów. Istotne jest też odpowiednie przygotowanie zawodnika - trening, rozgrzewka i właściwie dobrane obciążenia - przekazał w programie "Kosa na Kosę".

- Nieprawidłowo prowadzone treningi i zbyt duże obciążenia mogą powodować choroby przeciążeniowe. Przykładem jest schorzenie, które kiedyś nazywaliśmy martwicą guzowatości piszczeli. To określenie jest już nieaktualne, bo nie dochodzi tam do żadnej martwicy. W rzeczywistości dochodzi do przeciążenia chrząstki zrostowej - tłumaczył.

Doktor zaznacza jednak, że schorzenie dotyka młodych ludzi, którzy są w trakcie rozwoju.

- Najczęściej dotyczy to osób bardzo aktywnych fizycznie i zbyt agresywnie trenujących - oznajmił, dodając, że najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to zabronić dziecku treningów.

- Uziemienie młodego, aktywnego człowieka powoduje ogromne zmiany psychiczne, ale również fizyczne. Zamiast ruchu pojawia się telefon i zaczynają rosnąć "mięśnie kciuka". Zdecydowanie lepiej jest zmodyfikować rodzaj treningu - zmniejszyć obciążenie kolan, ale dalej rozwijać pozostałe partie ciała. Trzeba też wprowadzić dłuższe przygotowanie do wysiłku i dokładniejszą rozgrzewkę. To jest kluczowe - podsumował.