Winiarski wskazał klucz do triumfu w Lidze Mistrzów. Nie miał wątpliwości

Zawiercianie w poprzednim sezonie w finale ulegli drużynie z Perugii. Rok temu do turnieju finałowego przystępowali jednak po przegranym finale ekstraklasy, natomiast teraz zagrają jako mistrzowie Polski.

Przed turniejem finałowym w Turynie, w którym zagrają też: broniąca tytułu włoska Sir Sicoma Monini Perugia, PGE Projekt Warszawa i turecki Ziraat Bankkart Ankara.

- Cecha charakterystyczna, która łączy wszystkie zespoły, to jest naprawdę wysoki poziom - fizyczny i techniczny. To wszystkie drużyny udowodniły na przestrzeni całego sezonu. Naprawdę bardzo ciężko jest przewidzieć, kto tutaj będzie się cieszył na sam koniec - przekazał trener Michał Winiarski.

Zespół z Zawiercia ma jednak jeden znaczący atut.

- Myślę, że to jest doświadczenie zawodników, którzy grali w Final Four w zeszłym roku. To, że grają go po raz drugi, to myślę po części działa na naszą korzyść. My też mieliśmy wówczas więcej kontuzji. Teraz jest nowa historia - tłumaczył.

Winiarski uważa, że to, co zdarzyło się w przeszłości, nie ma znaczenia dla rywalizacji w Turynie.

- Myślę, że wszystko przed naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Czy kto kiedy skończył finały mistrzostw krajowych, czy kto wygrywał Final Four. Turniej finałowy zawsze rządzi się swoimi prawami. Tutaj mogą się dziać rzeczy różne i dlatego myślę, że każda z drużyn, która tutaj jest, ma szansę na zwycięstwo. I chyba najważniejsze jest to, że każda drużyna, oprócz Projektu, w którym kontuzjowany jest Bartek Bednorz, to ma fajne zestawienie - podsumował szkoleniowiec.

Jako pierwsi na boisko w sobotę wybiegną siatkarze PGE Projektu Warszawa i Sir Sicoma Monini Perugia, którzy zmierzą się o godz. 17. O godz. 20:30 drugi półfinał rozegrają Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankkart Ankara. Mecz o trzecie miejsce oraz finał zaplanowano na niedzielę.

Gdzie obejrzeć mecz Warta - Ziraat? O której godzinie?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi w sobotę 16 maja od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00.

HP, PAP