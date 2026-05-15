WTA w Rzymie: Coco Gauff - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Czas na końcowy akcent prestiżowego turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. W starciu o tytuł mierzą się rozstawione odpowiednio z "3" i "7" Coco Gauff i Elina Switolina.

ZOBACZ TAKŻE: Gorąco za plecami Świątek w rankingu WTA! Będzie spadek poza podium?

Amerykanka drugi raz z rzędu zameldowała się w wielkim finale na Foro Italico. Przed rokiem poniosła jednak porażkę z reprezentantką gospodarzy Jasmine Paolini.

W drodze do tego etapu zmagań Gauff wyeliminowała Czeszkę Terezę Valentovą, Argentynkę Solanę Sierrę, Amerykankę Ivę Jovic, Rosjankę Mirrę Andriejewą i Rumunkę Soranę Cirsteę.

Ukrainka natomiast odprawiła przede wszystkim Igę Świątek. Miało to miejsce w półfinale. Wcześniej pokonała Włoszkę Noemi Basiletti, Amerykankę Hailey Baptiste, Czeszkę Nikolę Bartunkovą oraz Kazaszkę Jelenę Rybakinę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Elina Switolina na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport