WTA w Rzymie: Coco Gauff - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Coco Gauff i Elina Switolina - finalistki turnieju WTA 1000 w Rzymie
Czas na końcowy akcent prestiżowego turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. W starciu o tytuł mierzą się rozstawione odpowiednio z "3" i "7" Coco Gauff i Elina Switolina.

 

Amerykanka drugi raz z rzędu zameldowała się w wielkim finale na Foro Italico. Przed rokiem poniosła jednak porażkę z reprezentantką gospodarzy Jasmine Paolini.

 

W drodze do tego etapu zmagań Gauff wyeliminowała Czeszkę Terezę Valentovą, Argentynkę Solanę Sierrę, Amerykankę Ivę Jovic, Rosjankę Mirrę Andriejewą i Rumunkę Soranę Cirsteę.

 

Ukrainka natomiast odprawiła przede wszystkim Igę Świątek. Miało to miejsce w półfinale. Wcześniej pokonała Włoszkę Noemi Basiletti, Amerykankę Hailey Baptiste, Czeszkę Nikolę Bartunkovą oraz Kazaszkę Jelenę Rybakinę.

 

jc, Polsat Sport
