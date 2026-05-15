Wygrane Kanady i Finlandii na otwarcie MŚ Elity

W spotkaniu poważnych kandydatów do medali w grupie B we Fryburgu Szwecja miała udaną drugą tercję - wygrała ją 3:1 i doprowadziła do remisu 3:3. Pierwsza i trzecia część gry należały jednak do wicemistrzów olimpijskich. Ostatecznie Kanadyjczycy triumfowali 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).



Na godzinę 20.20 zaplanowano drugie spotkanie tej grupy: Czechy - Dania.

Od zwycięstwa w grupie A w Zurychu zaczęła też Finlandia, która ograła Niemcy 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). O 20.20 dojdzie do powtórki ubiegłorocznego finału, który wówczas Stany Zjednoczone wygrały ze Szwajcarią 1:0 po dogrywce.

Po cztery najlepsze ekipy dwóch grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

PAP