Wyjątkowa chwila dla siatkarskiego klubu z Warszawy. Pierwszy raz w historii

Kiedyś Politechnika Warszawa, a dziś Projekt - stołeczny klub pierwszy raz w swojej historii znalazł się w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. Już w sobotę o awans do wielkiego finału powalczy z Sir Sicoma Monini Perugia.

Historia warszawskiego klubu sięga lat 50. XX wieku. Po raz pierwszy jednak stołeczni siatkarze znaleźli się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce w 2003 roku.

 

Teraz zespół z Warszawy czeka kolejna wyjątkowa chwila. Projekt pierwszy raz znalazł się w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów, najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich.

 

O miejsce w wielkim finale Warszawianie powalczą już w sobotę. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem światowy gigant - Sir Sicoma Monini Perugia.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-05-16: Studio (sobota, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16:30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)
2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

 

2026-05-17: Studio (niedziela, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-17: mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 16:30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)
2026-05-17: finał (niedziela, godzina 20:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go).

jc, Polsat Sport
