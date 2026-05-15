Znamy kadrę Polski w kayak crossie na sezon 2026! Kto wywalczył kwalifikację w Krakowie?

Krakowskie zawody w tym roku mają ogromne znaczenie, bowiem nie tylko są międzynarodową imprezą ICF World Ranking, na którą przyjechali zawodnicy i zawodniczki z całego świata, ale również jako Puchar Polski i 5. Memoriał im. Stefana Kapłaniaka to drugi etap kwalifikacji do naszej reprezentacji. Biało-Czerwoni walkę o miejsca w kadrze rozpoczęli już tydzień temu w Bratysławie, a teraz musieli dopełnić formalności. – Za długo siedzę w slalomie, by być pewnym kwalifikacji – śmiał się przed zawodami Dariusz Popiela, jeden z najbardziej doświadczonych naszych zawodników, który wspólnie z Mateuszem Polaczykiem prowadzi w rankingu kategorii K-1.

W piątek mieliśmy jednak poznać seniorską kadrę w kayak crossie. Zawody rozpoczęły się przy pochmurnej pogodzie, a z czasem zaczął padać deszcz. Niestety, warunki cały czas się pogarszały, a nad torem Kolna pojawiła się też burza, dlatego sędziowie zdecydowali się przerwać zawody. Po kilkudziesięciu minutach ostateczne wznowiono rywalizację, a pogoda na tyle przejaśniła się, że próba czasowa zakończyła się przy pięknym słońcu!

Ostatecznie w time-trialu kobiet zwyciężyła Dominika Brzeska przed drugą Hanną Danek i trzecią Dominiką Danek. W rywalizacji panów triumfował natomiast Szwajcar Nicola Fehlmann, drugi był Tadeusz Kuchno, a trzeci Arkhyp Krachko z Ukrainy. Jeśli chodzi o dwóch innych najlepszych Polaków, to czwarty w rywalizacji był Jakub Brzeziński, a piąty Mateusz Polaczyk, więc oni również zdobyli ważne punkty do rankingu kwalifikacji.

Time-trial był tylko jednym z elementów eliminacji seniorów do kayak crossa, a drugim etapem były wewnętrzne wyścigi head-to-head, poza zawodami ICF World Ranking. Ostatecznie w żeńskiej “polskiej” rywalizacji zwyciężyła Dominika Brzeska i to ona oprócz Klaudii Zwolińskiej (liderka naszej kadry ma automatyczną kwalifikację za brązowy medal MŚ) będzie reprezentowała Polskę w kayak crossie w tym sezonie.

– W sumie większego zaskoczenia nie było, ale oczywiście chciałam przepłynąć wszystkie bramki jak najlepiej i dopłynąć pierwsza do mety. W tym sezonie tor trochę się zmienił. Myślę, że niektóre elementy zostały poprawione, inne może są trochę trudniejsze, ale tak naprawdę największą niewiadomą było ustawienie bramek. Ostatecznie nie było jednak żadnych komplikacji. Szczerze mówiąc, już nie mogę się doczekać tego, co przyniesie ten sezon. To mój przedostatni rok w kategorii młodzieżowej, więc przede mną jeszcze ten i kolejny sezon. W tamtym roku byłam bardzo blisko medalu: w U-23 dwa razy zajęłam piąte miejsce, a w crossie dwukrotnie kończyłam rywalizację tuż za podium, na czwartym miejscu. Dlatego liczę, że ten sezon będzie bardziej udany, szczególnie że najważniejsze zawody odbędą się w Krakowie. Teraz trzeba po prostu dopełnić formalności i skupić się na kolejnych startach.

Zawsze mam stres przed zawodami, niezależnie od tego, czy to ważny start, czy trochę mniejsza impreza. Reaguję właściwie tak samo za każdym razem, dlatego moim głównym założeniem jest po prostu popłynąć najlepiej, jak potrafię. Na szczęście zdrowie dopisuje. Przez chwilę miałam problem z barkiem, ale wszystko idzie w dobrą stronę i teraz czuję się już dobrze – mówi Brzeska.

Z kolei wśród panów w drugiej części zwyciężył Mateusz Polaczyk, a za nim uplasowali się Marek Kulczycki i Mikołaj Mastalski i to oni zdobyli kwalifikacje. Wszystko wskazuje jednak na to, że sztab reprezentacji Polski z dwóch młodych zawodników będzie musiał wybrać jednego, który otrzyma szansę wyjazdu na zawody międzynarodowe. – Szczerze mówiąc, kiedy stawałem dziś na starcie, nie spodziewałem się, że pójdzie mi aż tak dobrze. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie ogromne osiągnięcie, na które pracowałem przez wiele lat. To coś niesamowitego. Od dziecka marzyłem o takich wynikach i mam nadzieję, że to dopiero początek, a kolejne starty będą jeszcze lepsze. Najważniejszym celem na ten sezon są młodzieżowe mistrzostwa świata, które już za miesiąc odbędą się tutaj, w Krakowie. Oprócz tego przede mną jeszcze mistrzostwa Europy oraz start na seniorskich mistrzostwach świata w Oklahomie. Oczywiście celowałem wysoko, ale nie spodziewałem się aż tak dobrego rezultatu. Na pewno bardzo pomogło mi to, że trenuję tutaj od dziecka, mieszkam w Krakowie i doskonale znam ten tor. Cieszę się, że mogłem dziś wykorzystać to doświadczenie – cieszy się Kulczycki.

Mastalski: – Czuję się świetnie, choć tak naprawdę liczyły się dziś tylko dwa pierwsze miejsca. Po time trialu nie było wiadomo, czy uda mi się do nich zbliżyć, bo popełniłem błąd na eskimosce i tam straciłem sporo czasu. Poza tym cały przejazd był naprawdę bardzo dobry, więc wiem, że mogłem być zdecydowanie wyżej. Od trzech lat utrzymuję wysoki poziom. W 2024 roku wygrałem ten time trial, a w tamtym sezonie triumfował Michał Pasiut, ja byłem tuż za nim, a trzeci był Mateusz Polaczyk. Dlatego obecne wyniki nie są dla mnie dużym zaskoczeniem. Wiedziałem jednak, że jeśli po time trialu będę niżej, to muszę pokazać swoją siłę w walkach. Jestem doświadczony, sprytny i przez cały rok ciężko trenowałem kayak cross, dlatego czułem się pewnie.

Ostatecznie w zawodach kayak cross ICF World Ranking zwyciężyli Szwajcarzy: wśród kobiet Fia Buetikofer, a u mężczyzn Nicolas Fehlmann. – To są bardzo ważne zawody. To początek sezonu i pierwsza impreza slalomowa w Polsce w tym roku. Cieszy również bardzo dobra obsada, bo mamy ponad trzystu zawodników z trzynastu państw, więc poziom rywalizacji jest naprawdę wysoki. Najważniejsze są jednak starty naszych zawodników. Tydzień temu w Bratysławie odbyły się dwie pierwsze kwalifikacje, a tutaj rozgrywane są trzecia i czwarta. To właśnie one zdecydują o tym, kto będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w tym sezonie. Ta rywalizacja pokazuje, jak ważna jest pełna koncentracja. Nie ma miejsca na nonszalancję, bo każdy błąd może kosztować miejsce w czołowej trójce. Przed nami bardzo intensywny sezon. W tym roku organizujemy mistrzostwa świata juniorów i U23, ale także po raz pierwszy Puchar Świata we freestyle’u, który odbędzie się we wrześniu. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na najważniejsze wydarzenia tego sezonu: lipcowe mistrzostwa Świata, następnie Puchar Europy Juniorów w dniach 10–12 lipca, mistrzostwa Polski seniorów w dniach 21–23 sierpnia oraz wspomniany już Puchar Świata we freestyle’u – podsumowuje Zbigniew Miązek, prezes Krakowskiego Klubu Kajakowego.

W sobotę odbędą się zawody w K-1 i C-1, a pierwsze z dwóch biegów będą liczyły się do kwalifikacji do kadry. Podobnie będzie w niedzielę, kiedy to ostatecznie poznamy reprezentację Polski seniorów na sezon 2026.

