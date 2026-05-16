10. tytuł Lecha Poznań! Na szczycie nadal Legia Warszawa
Lech Poznań po raz 10. w historii został piłkarskim mistrzem Polski. "Kolejorz" obronił tytuł wywalczony przed rokiem, a pierwszy raz triumfował w ekstraklasie w 1983 roku.
Najczęściej - 15-krotnie - mistrzem Polski była Legia Warszawa.
Od 1921 roku na listę triumfatorów rozgrywek ligowych trafiło w sumie 20 klubów.
Mistrzowie Polski w piłce nożnej:
1921 - Cracovia
1922 - Pogoń Lwów
1923 - Pogoń Lwów
1924 - mistrzostw nie rozegrano
1925 - Pogoń Lwów
1926 - Pogoń Lwów
1927 - Wisła Kraków
1928 - Wisła Kraków
1929 - Warta Poznań
1930 - Cracovia
1931 - Garbarnia Kraków
1932 - Cracovia
1933 - Ruch Chorzów (Wielkie Hajduki)
1934 - Ruch Chorzów
1935 - Ruch Chorzów
1936 - Ruch Chorzów
1937 - Cracovia
1938 - Ruch Chorzów
1939 - mistrzostw nie dokończono;
w tabeli prowadził Ruch Chorzów przed Wisłą Kraków i Pogonią Lwów
1946 - Polonia Warszawa
1947 - Warta Poznań
1948 - Cracovia
1949 - Wisła Kraków
1950 - Wisła Kraków
1951 - Ruch Chorzów, wicemistrz Wisła Kraków
(tytuł mistrza kraju przyznano zdobywcy Pucharu Polski;
w rozgrywkach ligowych kolejność była następująca:
1. Wisła, 2. Górnik Radlin, 3. Legia Warszawa, ...6. Ruch Chorzów)
1952 - Ruch Chorzów
1953 - Ruch Chorzów
1954 - Polonia Bytom
1955 - Legia Warszawa
1956 - Legia Warszawa
1957 - Górnik Zabrze
1958 - ŁKS Łódź
1959 - Górnik Zabrze
1960 - Ruch Chorzów
1961 - Górnik Zabrze
1962 - Polonia Bytom
1963 - Górnik Zabrze
1964 - Górnik Zabrze
1965 - Górnik Zabrze
1966 - Górnik Zabrze
1967 - Górnik Zabrze
1968 - Ruch Chorzów
1969 - Legia Warszawa
1970 - Legia Warszawa
1971 - Górnik Zabrze
1972 - Górnik Zabrze
1973 - Stal Mielec
1974 - Ruch Chorzów
1975 - Ruch Chorzów
1976 - Stal Mielec
1977 - Śląsk Wrocław
1978 - Wisła Kraków
1979 - Ruch Chorzów
1980 - Szombierki Bytom
1981 - Widzew Łódź
1982 - Widzew Łódź
1983 - Lech Poznań
1984 - Lech Poznań
1985 - Górnik Zabrze
1986 - Górnik Zabrze
1987 - Górnik Zabrze
1988 - Górnik Zabrze
1989 - Ruch Chorzów
1990 - Lech Poznań
1991 - Zagłębie Lubin
1992 - Lech Poznań
1993 - Lech Poznań
1994 - Legia Warszawa
1995 - Legia Warszawa
1996 - Widzew Łódź
1997 - Widzew Łódź
1998 - ŁKS Łódź
1999 - Wisła Kraków
2000 - Polonia Warszawa
2001 - Wisła Kraków
2002 - Legia Warszawa
2003 - Wisła Kraków
2004 - Wisła Kraków
2005 - Wisła Kraków
2006 - Legia Warszawa
2007 - Zagłębie Lubin
2008 - Wisła Kraków
2009 - Wisła Kraków
2010 - Lech Poznań
2011 - Wisła Kraków
2012 - Śląsk Wrocław
2013 - Legia Warszawa
2014 - Legia Warszawa
2015 - Lech Poznań
2016 - Legia Warszawa
2017 - Legia Warszawa
2018 - Legia Warszawa
2019 - Piast Gliwice
2020 - Legia Warszawa
2021 - Legia Warszawa
2022 - Lech Poznań
2023 - Raków Częstochowa
2024 - Jagiellonia Białystok
2025 - Lech Poznań
2026 - Lech Poznań
Klasyfikacja pod względem liczby tytułów:
15 - Legia Warszawa
14 - Ruch Chorzów, Górnik Zabrze
13 - Wisła Kraków
10 - Lech Poznań
5 - Cracovia
4 - Widzew Łódź, Pogoń Lwów
2 - Warta Poznań, Polonia Bytom, Polonia Warszawa, ŁKS Łódź, Stal Mielec, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin
1 - Garbarnia Kraków, Szombierki Bytom, Piast Gliwice, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok