10. tytuł Lecha Poznań! Na szczycie nadal Legia Warszawa

Najczęściej - 15-krotnie - mistrzem Polski była Legia Warszawa.

Od 1921 roku na listę triumfatorów rozgrywek ligowych trafiło w sumie 20 klubów.

Mistrzowie Polski w piłce nożnej:

1921 - Cracovia

1922 - Pogoń Lwów

1923 - Pogoń Lwów

1924 - mistrzostw nie rozegrano

1925 - Pogoń Lwów

1926 - Pogoń Lwów

1927 - Wisła Kraków

1928 - Wisła Kraków

1929 - Warta Poznań

1930 - Cracovia

1931 - Garbarnia Kraków

1932 - Cracovia

1933 - Ruch Chorzów (Wielkie Hajduki)

1934 - Ruch Chorzów

1935 - Ruch Chorzów

1936 - Ruch Chorzów

1937 - Cracovia

1938 - Ruch Chorzów

1939 - mistrzostw nie dokończono;

w tabeli prowadził Ruch Chorzów przed Wisłą Kraków i Pogonią Lwów

1946 - Polonia Warszawa

1947 - Warta Poznań

1948 - Cracovia

1949 - Wisła Kraków

1950 - Wisła Kraków

1951 - Ruch Chorzów, wicemistrz Wisła Kraków

(tytuł mistrza kraju przyznano zdobywcy Pucharu Polski;

w rozgrywkach ligowych kolejność była następująca:

1. Wisła, 2. Górnik Radlin, 3. Legia Warszawa, ...6. Ruch Chorzów)

1952 - Ruch Chorzów

1953 - Ruch Chorzów

1954 - Polonia Bytom

1955 - Legia Warszawa

1956 - Legia Warszawa

1957 - Górnik Zabrze

1958 - ŁKS Łódź

1959 - Górnik Zabrze

1960 - Ruch Chorzów

1961 - Górnik Zabrze

1962 - Polonia Bytom

1963 - Górnik Zabrze

1964 - Górnik Zabrze

1965 - Górnik Zabrze

1966 - Górnik Zabrze

1967 - Górnik Zabrze

1968 - Ruch Chorzów

1969 - Legia Warszawa

1970 - Legia Warszawa

1971 - Górnik Zabrze

1972 - Górnik Zabrze

1973 - Stal Mielec

1974 - Ruch Chorzów

1975 - Ruch Chorzów

1976 - Stal Mielec

1977 - Śląsk Wrocław

1978 - Wisła Kraków

1979 - Ruch Chorzów

1980 - Szombierki Bytom

1981 - Widzew Łódź

1982 - Widzew Łódź

1983 - Lech Poznań

1984 - Lech Poznań

1985 - Górnik Zabrze

1986 - Górnik Zabrze

1987 - Górnik Zabrze

1988 - Górnik Zabrze

1989 - Ruch Chorzów

1990 - Lech Poznań

1991 - Zagłębie Lubin

1992 - Lech Poznań

1993 - Lech Poznań

1994 - Legia Warszawa

1995 - Legia Warszawa

1996 - Widzew Łódź

1997 - Widzew Łódź

1998 - ŁKS Łódź

1999 - Wisła Kraków

2000 - Polonia Warszawa

2001 - Wisła Kraków

2002 - Legia Warszawa

2003 - Wisła Kraków

2004 - Wisła Kraków

2005 - Wisła Kraków

2006 - Legia Warszawa

2007 - Zagłębie Lubin

2008 - Wisła Kraków

2009 - Wisła Kraków

2010 - Lech Poznań

2011 - Wisła Kraków

2012 - Śląsk Wrocław

2013 - Legia Warszawa

2014 - Legia Warszawa

2015 - Lech Poznań

2016 - Legia Warszawa

2017 - Legia Warszawa

2018 - Legia Warszawa

2019 - Piast Gliwice

2020 - Legia Warszawa

2021 - Legia Warszawa

2022 - Lech Poznań

2023 - Raków Częstochowa

2024 - Jagiellonia Białystok

2025 - Lech Poznań

2026 - Lech Poznań

Klasyfikacja pod względem liczby tytułów:

15 - Legia Warszawa

14 - Ruch Chorzów, Górnik Zabrze

13 - Wisła Kraków

10 - Lech Poznań

5 - Cracovia

4 - Widzew Łódź, Pogoń Lwów

2 - Warta Poznań, Polonia Bytom, Polonia Warszawa, ŁKS Łódź, Stal Mielec, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin

1 - Garbarnia Kraków, Szombierki Bytom, Piast Gliwice, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok

KP, PAP