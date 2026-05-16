Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi. Relacja live i wynik na żywo

W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie wywalczyli w miniony weekend mistrzostwo PlusLigi, pokonując Bogdanka LUK Lublin. Podopieczni Michała Winiarskiego będą chcieli dołożyć więc kolejny sukces - tym razem w Lidze Mistrzów. Przed rokiem byli tego bardzo blisko, lecz przegrali w finale z Sir Sicoma Monini Perugia po tie-breaku.



W półfinale rywalami mistrzów Polski będzie turecki Ziraat Bankasi Ankara. Tomasz Fornal i spółka przystąpią do tego półfinału jako mistrzowie Turcji, którzy nie przegrali żadnego spotkania w tej edycji Ligi Mistrzów. O ich sile przekonała się m.in. Asseco Resovia. Rzeszowianie przegrali oba ćwierćfinałowe spotkania 0:3.

