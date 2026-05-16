Boniek komentuje ruch Lewandowskiego. "To może zrodzić problem dla Urbana"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak pan zareagował na decyzję Roberta Lewandowskiego o odejściu z Barcelony? Wprawdzie spodziewaliśmy się tego, ale można się było łudzić, że ten piękny sen potrwa jeszcze przez kolejny sezon.



Zbigniew Boniek: To było do przewidzenia. Kto trochę w piłce siedzi, zna ją, mógł przewidzieć, że to jest ostatni sezon "Lewego" w Barcelonie. Z prostej przyczyny: Robert nigdy w życiu nie zgodziłby się na pełnienie przez kolejny rok roli rezerwowego i dodatkowe obniżenie zarobków. Podejrzewam, że kariera Roberta będzie trwała jeszcze dwa lata, w trakcie których zarobi jeszcze sporo. W Barcelonie miałby status tylko rezerwowego.



Jak go zapamiętamy z występów w "Dumie Katalonii"?

Wykonał tam fantastyczne rzeczy, że zostanie w historii Barcelony jako legenda, chociaż nie udało im się zdobyć Ligi Mistrzów.



Barcelona z Robertem sięgnęła po trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary i jeden Puchar Króla.



Zostawmy Superpuchary i Puchar Króla. Najważniejsze, że na cztery sezony z Robertem Barcelona zdobyła trzy mistrzostwa Hiszpanii. Na pewno Barcelona celowała w Champions League, ale niestety tego Robertowi z Barcą będzie brakowało. Myślę, że “Lewy” przez dwa lata będzie się chciał pobawić w piłkę. Oczywiście, ma to także znaczenie w kontekście do reprezentacji narodowej. Jeżeli nie będzie grał w poważną piłkę, w poważnej lidze, tylko będzie się w nią bawił, to zrodzi to problem dla selekcjonera Jana Urbana.



Barcelona może Robertowi tylko pogratulować. Z nim w składzie wygrali dużo. Robert miał też wielki wpływ na rozwój innych piłkarzy swoim profesjonalnym podejście. Ale powoli do zmierzchu zmierza też kariera Roberta.

Pan widziałby jego przyszłość w którejś z czołowych pięciu lig Europy, czy na saksach przed emeryturą w emiratach czy MLS?

Ja na jego miejscu bym się pobawił.

Co to znaczy?

Gdybym ja był na jego miejscu, po tym, co wygrał, i chciałbym jeszcze pograć przez dwa lata, to bym poszedł tam, gdzie jest przyjemnie, fajnie, sympatycznie i płacą multum kasy.

Pójście w jego sytuacji do lig z top pięć nie jest łatwe, bo niby gdzie miałby pójść?

Robert ma oferty z Serie A, ale Włosi tyle nie zapłacą co szejkowie.



Raz, że we Włoszech Robertowi tyle nie zapłacą, a poza tym, w Italii Lewandowski pojawiłby się jako nowy zawodnik, a jeśli nie strzeli na początku dużo bramek, a w Serie A jest o to trudno, to czar pryśnie. Na początku w Barcelonie Robert musiał strzelać bramki na lewo i prawo, żeby nabrali dla niego respektu. Robertowi w Hiszpanii się to udało. Ale życie środkowego napastnika we Włoszech jest cięższe niż na Półwyspie Iberyjskim.



Z kolei MLS to wyprawa na drugi koniec świata.

Według mnie MLS i ligi arabskie to najlepsze wyjście dla Lewandowskiego. Zobaczymy, co wybierze.