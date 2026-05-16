Boniek naprawdę powiedział to o Zielińskim. Polak błysnął w finale

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Finał Pucharu Włoch zakończył się zgodnie z przewidywaniami.

Roman Kołtoń, komentator i ekspert Polsatu Sport: Dla mnie taki mecz, jak finał to powinno być starcie dwóch drużyn, a tu był pokaz siły i kontroli ze strony jednego zespołu, a z drugiej mieliśmy taką trochę beztroskę w graniu.

Z uwagi na dominację Interu w Serie A chyba nie należało się spodziewać niczego innego?

A tu jeszcze taką złą robotę zrobiły te bramki. Pierwsza samobójcza, a druga po akcji Dumfriesa, który po ataku łatwo odebrał piłkę Tavaresowi i wyłożył ją na patelnię Martinezowi. W ogóle sam początek, gdzie mamy rzut rożny, a piłkarz Lazio pakuje piłkę głową do własnej bramki. Ja to miałem takie deja vu z Pucharu Polski i meczu Górnika z Rakowem.

Aż tak?

Mieliśmy w Polsce taki swój finał Copa Italia. Górnik też strzelił gola po rogu, potem podwyższył na 2:0 i miał pełną kontrolę. Inter to samo. Można się było jednak spodziewać, skoro w lidze Inter pokonał Lazio 2:0 i 3:0, a w tabeli mamy 34 punkty różnicy między tymi drużynami.

Słowem szkoda, że w finale padło akurat na Lazio.

Widziałem drużyny dużo groźniejsze dla Interu niż Lazio. I tak jednak byłem zdziwiony obrotem sprawy. Sądziłem, że trener Sarri ma pewne rzeczy wypracowane, że w tym meczu to zadziała, ale nie zadziałało nic. Oni się po tych dwóch bramkach posypali. Niby potem mieli okazje, ale Inter kontrolował to spotkanie.

A jak zagrał Zieliński?

Mądrze. Na ósemce nie do końca się odnajdował. Do przerwy bardziej widoczny był Sucić. Zieliński oddał jednak groźny strzał, ale po przesunięciu na szóstkę wyglądał dużo lepiej. To jego naturalna pozycja. Wtedy był częściej pod grą, dyktował tempo, miał sytuacje. Jakby czysto trafił w piłkę, to byłoby 3:0. I tak jednak zagrał mega dojrzale, mądrze. Nic dziwnego, że ma zaufanie trenera i partnerów. Inna sprawa, że taki pojedynczy mecz nie pokazuje wartości jego osoby w Calcio. „Zibi” Boniek mówi, że to czołowy pomocnik świata i nie mówi tego po znajomości, ze względu na to, że to rodak, ale naprawdę tak myśli.

Co taki Inter, wyrastający o kilka poziomów nad pozostałe zespoły Serie A, może za rok osiągnąć w Lidze Mistrzów.

Dużo, bardzo dużo. W tym roku Inter potknął się na Bodo&Glimt, ale to był wypadek przy pracy. Mówimy o drużynie, która w ostatnich sześciu sezonach zdobyła trzy tytuły mistrzowskie, trzy razy wygrała Puchar Włoch i tyle samo razy Superpuchar. Grała też w dwóch z trzech ostatnich finałów Ligi Mistrzów. Z Manchesterem City przegrała po zaciętym meczu, z PSG po bardzo słabym, ale już samo dojście do finału wiele mówi o Interze i pokazuje, jak bardzo Beppe Marotta zmienia ten klubu. Teraz Amerykanie zrobili go prezydentem, a on udowadnia, że jeden człowiek jest w stanie bardzo mocno zmienić klub.

Tym bardziej szkoda porażek z Bodo.

Akurat wtedy mieli kryzys. W rewanżu nie mógł grać Lautaro Martinez, a z drugiej strony Bodo to jest mądry zespół, z którym Sporting Lizbona też miał później kłopot. Niemniej tamten dwumecz z Bodo nie oddaje klasy i wartości Interu. W każdym razie drużyna zrobiła dublet na krajowym podwórku, teraz dokona kilku transferów, przyjdzie kilka fajnych nazwisk i zobaczymy.

W każdym razie na rynku włoskim nic się za rok nie zmieni. Dalej będzie Inter i długo, długo nic.

Ciężko mi sobie wyobrazić inną sytuację. Zwłaszcza że ta konstrukcja jest poprawiana, choć już teraz w kadrze jest wielu znakomitych graczy. Sucić to odkrycie, Zieliński to bohater, Barella w sile wieku, dwóch świetnych wahadłowych, gdzie Dimarco jest rekordzistą w asystach, a Dumfries też przecież groźny. Swoją drogą ma niską kwotę odstępnego w klauzuli, więc ktoś może go wykupić. Niemniej jest baza, by powtórzyć sukces na rynku włoskim i zaatakować Europę.