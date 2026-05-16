Było bardzo blisko! Zadecydowała końcówka

Goście lepiej weszli w to spotkanie, po trafieniach Darnella Edge’a i Bena Vander Plasa mieli pięć punktów przewagi. Kasper Suurorg wraz z Mindaugasem Kacinasem szybko zmniejszali straty. Po chwili Szymon Zapała zmieniał już sytuację! Ostatecznie dzięki Grzegorzowi Kamińskiemu oraz Edge’owi po 10 minutach było jednak 19:21. Kenny Goins w drugiej kwarcie ponownie dawał przewagę gospodarzom. Spotkanie ciągle było bardzo zacięte, żadna z ekip nie potrafiła uciec. Dziki wracały na prowadzenie dzięki rzutom Landriusa Hortona. Ostatecznie po zagraniu Łukasza Frąckiewicza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:34.

Po przerwie Landrius Horton znowu był aktywny, a dzięki jego akcji zespół trenera Marco Legovicha był już lepszy o 11 punktów. Paul Scruggs i Jakub Schenk powoli zmniejszali jednak straty, a Sopocianie ciągle byli w grze. Ostatecznie odpowiedzieli serią… 14:0 i po trójce Mindaugasa Kacinasa wychodzili na prowadzenie! Po chwili sytuację znowu zmieniał Rivaldo Soares. Rzuty wolne Kaspra Suurorga sprawiły, że po 30 minutach był remis - po 64. W czwartej kwarcie zespół trenera Mikko Larkasa znowu zdobywał przewagę po rzucie Kacinasa. Mecz nadal był niezwykle zacięty. Na dwie minuty przed końcem kontra Granta Sherfielda stawiała gospodarzy w lepszej sytuacji. Po chwili swoją akcję dokładał Paul Scruggs. Pięć punktów z rzędu Hortona dawało prowadzenie ekipie z Warszawy! Odpowiedział na to jeszcze Sherfield, a to oznaczało, że Sopocianie byli lepsi. Ostatecznie wygrali 81:78!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Paul Scruggs z 19 punktami i 8 zbiórkami. Landrius Horton zdobył dla gości 24 punkty i 5 zbiórek.

Drugi mecz ćwirćfinałowy: Energa Trefl Sopot - Dziki Warszawa 81:78 (19:21, 11:13, 24:20, 27:24).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-1. Trzeci i czwarty mecz we wtorek i czwartek w Warszawie.

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Paul Scruggs 19, Kenneth Goins 14, Kasper Suurorg 12, Grant Sherfield 11, Mindaugas Kacinas 9, Szymon Zapała 6, Jakub Schenk 6, Dylan Addae-Wusu 4, Szymon Nowicki 0.

Dziki Warszawa: Landrius Horton 24, Darnell Edge 16, Grzegorz Kamiński 12, Łukasz Frąckiewicz 10, Rivaldo Soares 7, Bennett Vander Plas 6, Tahlik Chavez 3, Krzysztof Kempa 0, Ody Oguama 0.

