Były trener Legii w nowym klubie? Zgłosił się po niego finalista Pucharu Włoch

Włoski dziennik wskazuje Niemca jako jednego z głównych kandydatów do objęcia posady w zespole z Rzymu. Szkoleniowiec przejął stery w Udinese latem ubiegłego roku, niedługo po zakończeniu współpracy z Legią. W trwającym sezonie jego drużyna zgromadziła 50 punktów w 36 rozegranych spotkaniach i plasuje się na 10. pozycji w tabeli Serie A.

To najlepszy ligowy wynik tego klubu od trzynastu lat. Ekipa z regionu Friuli odniosła w obecnych rozgrywkach zwycięstwa nad takimi rywalami jak m.in. Milan, Napoli, Roma oraz Atalanta. Umowa trenera z dotychczasowym pracodawcą jest ważna do połowy 2027 roku.

"Biancocelesti" zajmują obecnie dziewiąte miejsce w tabeli i mają na koncie zaledwie jeden punkt więcej od Udinese. Zespół przegrał niedawny finał Pucharu Włoch z Interem Mediolan (0:2), w związku z czym drugi rok z rzędu nie weźmie udziału w europejskich pucharach. Taka seria przydarzyła się Lazio po raz pierwszy od 20 lat.

Sarri jest związany z klubem umową obowiązującą do 2028 roku z pensją wynoszącą trzy miliony euro za sezon. Po najbliższych derbach Rzymu prezes Claudio Lotito spotka się jednak ze szkoleniowcem, aby podjąć ostateczną decyzję o dalszej współpracy.

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" podaje, że na liście życzeń prezesa znajdują się trzy nazwiska. Oprócz Runjaicia rozpatrywani są również Raffaele Palladino pracujący w Atalancie, a także Gennaro Gattuso. Ten ostatni pozostaje bez zatrudnienia od marca, kiedy ustąpił ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch po przegranych barażach o awans na mistrzostwa świata.