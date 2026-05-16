Cafe Futbol - 17.05. Transmisja TV i stream online

W niedzielnym odcinku Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Łukasz Milik - dyrektor sportowy Górnika Zabrze, a także nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Eksperci porozmawiają między innymi na temat decyzji podjętej przez Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w sobotę 16 maja poinformował, że w przyszłym sezonie nie będzie występował w barwach Barcelony.

Skorzystamy też z doświadczenia naszego gościa specjalnego i poruszymy tematy ostatniej formy Górnika Zabrze oraz roli dyrektora sportowego w polskich klubach.

Zaprosimy również na nadchodzący finał Ligi Europy. W walce o prestiżowe trofeum w środę 20 maja zmierzą się SC Freiburg i Aston Villa.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

