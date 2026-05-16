Druga szansa Lecha na tytuł! Wystarczy spełnić tylko jeden warunek

"Kolejorz" 10. w historii tytuł mógł wywalczyć już w poprzedni weekend, ale nie zdołał wygrać - co było jednym z kilku wymogów takiego scenariusza - u siebie z przedostatnią Arką Gdynia (1:1).

Dwie kolejki przed końcem rozgrywek Lech ma 56 pkt, a w walce o ligowy prymat liczy się jeszcze tylko wicelider z Białegostoku, który ustępuje mu o cztery. Po środowych meczach zaległych szanse straciły trzeci Górnik Zabrze - 50, ze względu na gorszy bilans bezpośrednich spotkań z ekipą z Poznania, i czwarty obecnie Raków Częstochowa - 49.

Jeśli drużyna trenera Nielsa Frederiksena wygra z ósmym w tabeli Radomiakiem, to przypieczętuje tytuł. Każdy inny rezultat oznacza, że będzie musiała liczyć na potknięcie Jagiellonii w niedzielnej potyczce z piątym GKS Katowice, który walczy o udział w europejskich pucharach.

Jeżeli "Kolejorz" przegra w Radomiu, to tylko równoczesna porażka ekipy z Białegostoku sprawia, że sprawa tytułu zostanie rozstrzygnięta, gdyż w przypadku remisu "Jagi" różnica między liderem i wiceliderem zmaleje do trzech punktów, a ponieważ oba zespoły dwukrotnie zremisowały ze sobą w sezonie 2025/26, to o wszystkim rozstrzygnie ostatnia kolejka, zaplanowana na 23 maja.

Znacznie więcej możliwych scenariuszy jest na dole tabeli. Na razie przesądzony został spadek Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a o utrzymanie walczy prawie połowa stawki.

PAP