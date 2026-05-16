FC Barcelona z Pucharem Hiszpanii! Popisowy kwadrans "Dumy Katalonii"

Sobotni wieczór na Estadio de Gran Canaria był prawdziwym świętem kobiecej piłki nożnej. FC Barcelona i Atletico Madryt stoczyły bój o Puchar Hiszpanii.

Piłkarki "Dumy Katalonii" załatwiły sprawę w jeden kwadrans. W 23. minucie trafiła Claudia Pina, w 31. Esmee Brugts, a w 37. Salma Paralluelo i na tablicy widniał wynik 3:0.

Atletico stać było tylko na honorowego gola. Jego autorką była Vilde Boe Risa.

Całe spotkanie rozegrała Ewa Pajor. Polka zaliczyła asystę przy pierwszej bramce.

FC Barcelona - Atletico Madryt 3:1 (3:0)

Bramki: Claudia Pina 23, Esmee Brugts 31, Salma Paralluelo 37 - Vilde Boe Risa 58.

jc, Polsat Sport