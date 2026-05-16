Liga Mistrzów siatkarzy 2026. Final Four - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów jest rozgrywany w dniach 17-18 maja w Pala Alpitour w Turynie. Do decydującej fazy rozgrywek dotarły dwa polskie kluby - Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa, a także jedna drużyna z Turcji - Ziraat Bankkart Ankara i jedna z Włoch - Sir Sicoma Monini Perugia, która broni trofeum wywalczonego przed rokiem.

W pierwszym półfinale siatkarze PGE Projektu przegrali z Perugią 0:3. Dwa pierwsze sety pewnie wygrali mistrzowie Włoch, a najwięcej emocji dostarczyła trzecia partia. Drużyna z Warszawy goniła wynik, miała piłkę setową w górze, ale ostatecznie to Perugia wygrała walkę na przewagi i awansowała do finału.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - wyniki:

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (19:25, 20:25, 24:26) /półfinał

2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go) /półfinał

