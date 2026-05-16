Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzów siatkarzy Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia?

W pierwszym półfinale Sir Susa Monini Perugia była zdecydowania lepsza od PGE Projektu Warszawa. Ekipa z Trydentu funkcjonowała niczym w szwajcarskim zegarku i w trzech setach rozstrzygnęła spotkanie na swoją korzyść.

Prawdziwą opokę w przyjęciu włoskiego giganta stanowił Kamil Semeniuk, który broni barw klubu od 2022 roku.

- Udało się wytrzymać i zamknąć to spotkanie w trzech setach. Mieliśmy bardzo dużą przewagę w trzecim secie. Bardzo fajnie, że wytrzymaliśmy i zamknęliśmy to spotkanie w trzech setach, bo na pewno siły będą potrzebne – powiedział polski przyjmujący po meczu.

Rywalami Perugii w walce o końcowy triumf będą siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy w drugim półfinale triumfowali nad Ziraatem Bankasi Ankara 3:1.

- Jeśli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że naprawdę to był kawał widowiska. Mnóstwo obron, mnóstwo długich akcji. Myślę, że kibicom naprawdę mogło się to podobać - stwierdził libero Warty, Jakub Popiwczak.

"Jurajscy Rycerze" zagrają o zwycięstwo w Lidze Mistrzów drugi raz z rzędu. W niedzielę będą mieli okazję do rewanżu, w zeszłym roku po dramatycznym tie-breaku ulegli bowiem w finale właśnie Perugii.

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00.

