Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzów siatkarzy Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia?

Finał LM: Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia. Transmisja TV i stream online
Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie i Sir Susa Monini Perugia zagrają ze sobą w wielkim finale Ligi Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz Warta Zawiercie - Perugia? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w niedzielę w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
W pierwszym półfinale Sir Susa Monini Perugia była zdecydowania lepsza od PGE Projektu Warszawa. Ekipa z Trydentu funkcjonowała niczym w szwajcarskim zegarku i w trzech setach rozstrzygnęła spotkanie na swoją korzyść.
Prawdziwą opokę w przyjęciu włoskiego giganta stanowił Kamil Semeniuk, który broni barw klubu od 2022 roku.
- Udało się wytrzymać i zamknąć to spotkanie w trzech setach. Mieliśmy bardzo dużą przewagę w trzecim secie. Bardzo fajnie, że wytrzymaliśmy i zamknęliśmy to spotkanie w trzech setach, bo na pewno siły będą potrzebne – powiedział polski przyjmujący po meczu.
Rywalami Perugii w walce o końcowy triumf będą siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy w drugim półfinale triumfowali nad Ziraatem Bankasi Ankara 3:1.
- Jeśli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że naprawdę to był kawał widowiska. Mnóstwo obron, mnóstwo długich akcji. Myślę, że kibicom naprawdę mogło się to podobać - stwierdził libero Warty, Jakub Popiwczak.
"Jurajscy Rycerze" zagrają o zwycięstwo w Lidze Mistrzów drugi raz z rzędu. W niedzielę będą mieli okazję do rewanżu, w zeszłym roku po dramatycznym tie-breaku ulegli bowiem w finale właśnie Perugii.
Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00.