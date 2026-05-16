Sobotni wieczór na Estadio de Gran Canaria stanie się prawdziwym świętem kobiecej piłki nożnej. FC Barcelona i Atletico Madryt powalczą tam bowiem o zwycięstwo W Pucharze Hiszpanii.

W walce o wejście do finału piłkarki "Dumy Katalonii" okazały się lepsze od Badalony. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, ale na własnym terenie Barcelona okazała się już zdecydowanie lepsza. Zwycięstwo 4:1 przypieczętowała reprezentantka Polski, Ewa Pajor.

Atletico z kolei dwukrotnie wygrało nad Costa Adeje Tenerife Egatesa. Oba mecze zakończyły się wynikiem 1:0 dla ekipy ze stolicy Hiszpanii.

