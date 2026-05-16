Fornal wskazał przyczyny porażki w półfinale Ligi Mistrzów. Oto czego zabrakło

W sobotę 16 maja rozpoczął się turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale naprzeciwko siebie stanęły ekipy PGE Projektu Warszawa i Sir Sicoma Monini Perugia. Zespół z Umbrii potwierdził wyjątkowo wysoką dyspozycję i w nieco ponad półtorej godziny rozstrzygnął mecz półfinałowy na swoją korzyść.

W drugim spotkaniu Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Ziraatem Bankasi Ankara 3:1. Jurajscy Rycerze dominowali na siatce i po dwóch godzinach walki po raz drugi z rzędu wywalczyli awans do wielkiego finału.

Jednym z najjaśniejszych punktów po stronie drużyny Ziraatu był Tomasz Fornal. Polski przyjmujący i jego koledzy z zespołu nie dali jednak rady sprzeciwić się tak dobrze dysponowanym Jurajskim Rycerzom.

- Mam wrażenie, że mieliśmy swoje szanse i ich nie wykorzystaliśmy. Zawiercie na pewno wygrało zasłużenie. Dużo się działo na boisku. Grając, nie widzi się i nie odczuwa się wszystkich rzeczy. Zabrakło wszystkiego po trochu i stąd ten rezultat - powiedział "na gorąco" 29-latek.

W niedzielny wieczór Perugia i Warta zagrają o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Siatkarzy PGE Projektu i Ziraatu czeka za to walka o brązowy medal.

Pala Alpitour w Turynie po raz drugi w historii jest gospodarzem finału Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2023, gdy obowiązywała formuła Superfinału. W finale doszło wówczas do pamiętnej konfrontacji dwóch polskich drużyn - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3:2. Polskie kluby grały w pięciu ostatnich meczach o złoto Ligi Mistrzów.

