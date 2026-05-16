Goncalo Feio spadł z ligi! 18 porażek w sezonie

Feio zadebiutował w roli szkoleniowca Tondeli 3 kwietnia w przegranym 0:5 meczu z Vitorią Guimaraes. Pod jego wodzą zespół rozegrał osiem spotkań. Poniósł w nich cztery porażki, dwa razy wygrał i tyle samo zremisował.

Portugalczykowi nie udało się pomóc Tondeli wygrzebać z kryzysu. Zespół po 34. kolejkach zajął 17. pozycję (na 18) i pożegnał się z Liga Portugal. By się utrzymać, drużynie zabrakło jednego zwycięstwa.

Feio trafił do Tondeli z Radomiaka. Wcześniej prowadził Legię Warszawa i Motor Lublin.

