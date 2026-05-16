Górnik wrócił na zwycięską ścieżkę. Skromna wygrana w Płocku

Po kilku kolejnych spotkaniach, w których Wisła oddawała punkty drużynom mającym problemy z utrzymaniem się w ekstraklasie, wreszcie przyszedł mecz na znacznie wyższym szczeblu. Siódma w tabeli Wisła podejmowała trzeciego Górnika Zabrze.

Górnik Zabrze był jeszcze w grze o eliminacje do Ligi Mistrzów, a Wisła, choć się już utrzymała, to miała coś do udowodnienia swoim kibicom. Wbrew oczekiwaniom, na stadionie jednak zameldowało się kilka tysięcy kibiców, którzy mieli okazję pożegnać się na dwa długie miesiące z ulubioną drużyną.

W 31. min, po rzucie rożnym, głową próbował trafić do siatki Paweł Olkowski, ale płocki bramkarz doskonale poradził sobie z tym strzałem. W pierwszej połowie spotkania nie padła żadna bramka.

Po przerwie już w 49. min "bramka wisiała w powietrzu". Po składnej akcji Górnika strzelał Patrik Hellebrand, ale ponownie na swoim miejscu był Leszczyński, który wybił piłkę poza boisko. Goście opanowali większą część boiska i atakowali, Wisła tylko się broniła.

W 60. min na boisko wszedł Said Hamulić, a już w 62. min poprowadził akcję lewą stroną i mocno strzelił na bramkę, Marcel Łubik musiał wybić futbolówkę na rzut rożny.

Trzy minuty później Hamulić sprokurował kolejną akcję, ale poszedł sam, żaden z kolegów nie wsparł go tym ataku. Za to w 66. min próbował otworzyć wynik Lukas Sadilek, który strzelił prosto w ręce płockiego bramkarza.

Po dwóch akcjach Wisły, po których piłka minimalnie mijała bramkę, w 76. min wreszcie padła bramka. Jej autorem był Maksym Chłań, któremu asystował Lukas Ambros.

Wisła Płock zaliczyła czwartą porażkę z rzędu, a za tydzień zmierzy się z Lechem w Poznaniu.

Wisła Płock - Górnik Zabrze 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Maksym Chłań (76)

Żółte kartki - Wisła Płock: Łukasz Sekulski, Nemanja Mijusković, Quentin Lecoeuche. Górnik Zabrze: Lukas Ambros.

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Quentin Lecoeuche, Marcin Kamiński, Nemanja Mijusković - Żan Rogelj, Krystian Pomorski (76. Dominik Sarapata), Łukasz Sekulski (67. Giannis Niarchos), Dominik Kun, Dion Gallapeni - Deni Jurić (60. Said Hamulić), Wiktor Nowak

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Paweł Olkowski, Rafał Janicki, Josema, Ondrej Zmrzly (70. Erik Janza) - Lukas Sadilek (70. Lukas Podolski), Patrik Hellebrand (70. Lukas Ambros), Jarosław Kubicki - Ikia Dimi (85. Roberto Massimo), Sondre Liseth, Maksym Chłań (78. Kamil Lukoszek)

KP, PAP