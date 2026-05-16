Gospodarze znów zwycięscy! Za nami drugi dzień MŚ Elity w hokeju
Finlandia i Szwajcaria w grupie A oraz Kanada w grupie B mają na koncie dwa zwycięstwa po dwóch dniach mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie, które odbywają się w Zurychu i Fryburgu.
Włochy - Kanada. Skrót meczu
Węgry - Finlandia. Skrót meczu
Szwajcaria - Łotwa. Skrót meczu
Słowenia - Czechy. Skrót meczu
Finlandia pewnie pokonała Węgry 4:1, a gospodarze wygrali z Łotwą 4:2. Kanada natomiast rozbiła Włochy 6:0. Do niespodzianki doszło w innym meczu grupy B, w którym Słowenia po dogrywce pokonała Czechy 3:2.
Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.
Wyniki sobotnich meczów i tabele:
Grupa A (Zurych)
W. Brytania - Austria 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Finlandia - Węgry 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Szwajcaria - Łotwa 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
M Z P gole pkt
1. Finlandia 2 2 0 7-2 6
2. Szwajcaria 2 2 0 7-3 6
3. Austria 1 1 0 5-2 3
4. Łotwa 1 0 1 2-4 0
5. USA 1 0 1 1-3 0
5. Niemcy 1 0 1 1-3 0
7. W.Brytania 1 0 1 2-5 0
8. Węgry 1 0 1 1-4 0
Grupa B (Fryburg)
Słowacja - Norwegia 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Kanada - Włochy 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Słowenia - Czechy 3:2 po dogr. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
1. Kanada 2 2 0 11-3 6
2. Czechy 2 1 1 6-4 4
3. Słowacja 1 1 0 2-1 3
4. Słowenia 1 1 0 3-2 2
5. Norwegia 1 0 1 1-2 0
6. Szwecja 1 0 1 3-5 0
7. Dania 1 0 1 1-4 0
8. Włochy 1 0 1 0-6 0