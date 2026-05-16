Grabara górą w "bratobójczym" meczu Polaków w Bundeslidze. Spadek przesądzony

Przed ostatnią kolejką Bundesligi trzy ostatnie zespoły: z Heidenheim, Hamburga i Wolfsburga miały po 26 punktów, do tego dwie z nich miały stoczyć bezpośredni pojedynek.

Mecz w Hamburgu nie układał się po myśli gospodarzy, gdyż w 37. minucie stracili gola po strzale Greka Konstantinosa Koulierakisa. W drugiej połowie wyrównał co prawda Gambijczyk Abdoulie Ceesay, ale ostatnie słowo należało do przyjezdnych, którzy zdobyli dwie bramki. Mogli więcej, ale znany Duńczyk Cristian Eriksen nie wykorzystał rzutu karnego.

Pyrka i Grabara rozegrali w sobotę całe spotkanie, a Dźwigała opuścił boisko w 77. minucie.

Wygrana ekipy z miasta Volkswagena sprawiła, że do minimum stopniały szanse na utrzymanie Heidenheim, które przy takim obronie sprawy musiałoby bardzo wysoko wygrać z FSV Mainz. Gospodarze praktycznie nie podjęli wyzwania i ulegli 0:2.

"Wilki", które z 29 punktami uplasowały się ostatecznie na 16. pozycji, zagrają barażowy dwumecz o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi.

W niej ostatnia kolejka odbędzie się w niedzielę. Trzy zespoły mają szansę dołączyć do Schalke 04 Gelsenkirchen, które wraca do elity. Po 59 pkt zgromadziły do tej pory SV Elversberg, Hannover 96 i SC Paderborn 07. Z tego grona wyłoni się też drużyna, która o awans powalczy w barażach.

Losy tytułu rozstrzygnęły się już dawno - krajową hegemonią potwierdził Bayern Monachium. Na pożegnanie z sezonem stary-nowy mistrz pokonał FC Koeln 5:1. W zespole gości Jakub Kamiński grał do drugiej minuty doliczonego czasu drugiej połowy.

Trzy gole dla Bawarczyków uzyskał Harry Kane, który w sumie z dorobkiem 36 trafień został królem strzelców. Anglik w każdym z trzech sezonów w Niemczech został królem strzelców. Jego łączny bilans w Bundeslidze to 98 bramek w 94 występach.

Poza Bayernem, w Lidze Mistrzów zagrają druga w końcowej tabeli Borussia Dortmund i trzecie RB Lipsk. Jako ostatni przepustkę do tych lukratywnych rozgrywek wywalczył zespół VfB Stuttgart, który zremisował z Eintrachtem Frankfurt 2:2.

Piątym przedstawicielem Niemiec w Champions League może być SC Freiburg, jeśli w środę w Stambule w finale Ligi Europy pokona Aston Villę.

KP, PAP