Historyczny sezon w Szkocji! Poznaliśmy mistrza kraju

Już przed tym meczem było jasne, że sezon 2025/2026 w lidze szkockiej będzie wyjątkowy i czeka nas historyczne rozstrzygnięcie. Kibice wiedzieli, że albo Celtic wygra i zdobędzie 56. mistrzostwo w historii klubu, co pozwoliłoby zostać liderem klasyfikacji wszech czasów kosztem odwiecznego rywala z protestanckiej części Glasgow, albo Hearts co najmniej zremisuje i przerwie trwający 41 lat duopol The Bhoys oraz The Gers.

Prestiż i presja tego meczu była zatem wyjątkowa. Cała piłkarska Szkocja, ale spora rzesza fanów futbolu z całego świata przyglądała się wydarzeniom z Celtic Park. Wszyscy byli ciekawi, czy dojdzie do sensacyjnego rozstrzygnięcia, które można byłoby porównać do mistrzostwa Anglii zdobytego przez Leicester dekadę temu.

Atmosfera na stadionie była niesamowicie gorąca. Na trybunach można było zauważyć sir Roda Stewarta, czyli wybitnego piosenkarza i prywatnie wielkiego fana Celtiku. Zawodnicy czuli ciężar tego meczu i odpowiedzialność, jaka spoczywa na ich barkach, toteż spotkanie nie stało na najwyższym poziomie. Wynik jednak determinował gigantyczne emocje.

W pierwszej połowie to, co najciekawsze wydarzyło się dopiero w samej końcówce. Wcześniej brakowało jakichkolwiek klarownych sytuacji. W 43. minucie dośrodkowanie Stephena Kingsleya wykorzystał strzałem głową z najbliższej odległości Lawrence Shankland, dając prowadzenie gościom.

ZOBACZ TAKŻE: Flick skomentował odejście Lewandowskiego. Nie zostawił wątpliwości

To oznaczało, że Celtic, który przed tym meczem tracił do Hearts dwa punkty, potrzebował co najmniej dwóch trafień, aby cieszyć się z mistrzostwa. Część zadania została zrealizowana jeszcze przed zejściem do szatni. W doliczonym czasie gry arbiter słusznie podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką. "Jedenastkę" na wyrównującego gola zamienił Arne Engels.

W drugiej połowie emocje sięgnęły zenitu. Im bliżej końca, tym dramaturgia udzielała się wszystkim. Kibice obu drużyn dosłownie modlili się o korzystny rezultat dla swoich ekip. Celtic naciskał coraz mocniej. W 79. minucie o krok od trafienia był Kelechi Iheanacho, po strzale którego piłka odbiła się od słupka. Chwilę później znakomitą interwencją popisał się Alexander Schwolow.

I gdy mogło wydawać się, że "Serduszka" przetrwają nawałnicę i sięgną po piąte mistrzostwo Szkocji, a pierwsze od 1960 roku, w 87. minucie bramkę dla Celtiku zdobył Daizen Maeda! Pierwotnie sędzia uznał, że Japończyk był na spalonym, ale po wideoweryfikacji VAR, ku gigantycznej euforii fanów miejscowych, uznał trafienie!

Arbiter doliczył aż osiem minut do podstawowego czasu gry, co dawało jeszcze nadzieję Hearts na szczęśliwe zakończenie. Tak się jednak nie stało. Na finiszu skuteczną kontrą popisali się gospodarze i za sprawą Calluma Osmanda podwyższyli prowadzenie. Koniec końców Celtic zapewnił sobie 56. mistrzostwo kraju! Dzięki temu może pochwalić się największą liczbą tytułów w Szkocji - o jeden więcej niż Rangersi.

Hegemonia drużyn z Glasgow została zatem zachowana. Jeszcze nigdy we współczesnej erze, od 1985 roku i tytułu Aberdeen dowodzonego przez Alexa Fergusona, nie było tak blisko przełamania tej dominacji. Pytanie, czy w najbliższej przyszłości ktokolwiek zbliży się bardziej do tego wyczynu.

Celtic FC - Hearts FC 3:1 (1:1)

Bramki: Engels 45+3 (k.), Maeda 87, Osmand 98 - Shankland 43

Skrót meczu Celtic FC - Hearts FC w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport