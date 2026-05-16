Kapitan Aluron CMC Warty wskazał atut swojej drużyny. To da przewagę nad innymi?

Zawiercianie w poprzednim sezonie w finale ulegli drużynie z Perugii. Rok temu do turnieju finałowego przystępowali jednak po przegranym finale PlusLigi, natomiast teraz zagrają jako mistrzowie Polski.

- Widać, że idziemy dobrą drogą. Po raz kolejny jesteśmy w najlepszej czwórce Europy. Jest to dla nas bardzo ważne. Rok temu drogę do Final Four mieliśmy łatwiejszą, a w tym roku ćwierćfinał był jednym z mocniejszych. Pokazaliśmy, że zasługujemy na to, żeby tu być - podkreślił Bieniek.

- Mimo że nie mieliśmy czasu, żeby odpocząć po ciężkiej rywalizacji w finałach, to nie zatraciliśmy dzięki temu rytmu meczowego i cały czas jesteśmy w treningu. Mamy nadzieję, że to będzie nasz atut - dodał.

Przed turniejem finałowym w Turynie, w którym zagrają też broniąca tytułu włoska Sir Sicoma Monini Perugia, PGE Projekt Warszawa i turecki Ziraat Bankkart Ankara, środkowy z łatwością wskazał atuty każdego z półfinalistów.

- To, że mamy skład bez większych zmian, trzon zespołu i trener są od kilku lat niezmienni, daje nam przewagę. Jeśli chodzi o zespół z Warszawy, odkąd Damian Wojtaszek jest kapitanem, drużyna weszła na wyższy poziom, mają też znakomitych zawodników, którzy mieli być zmiennikami, a dostali szansę i pokazali, że świetnie grają w siatkówkę. Perugia to jest drużyna, która od lat udowadnia, że jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zespołem na świecie. Kolejna potęga Ziraat pokazuje, że tureckie ekipy odradzają się po słabszych latach. Mają trzech świetnych obcokrajowców w pierwszej szóstce - analizował rywali kapitan Aluronu.

Mimo długiego sezonu i walki w pięciu meczach w finale mistrzostw Polski, Bieniek nie narzeka na zdrowie.

- Był to najtrudniejszy sezon dla mnie, bo pierwszy raz od lat nic mi się nie działo, więc grałem praktycznie we wszystkich meczach. Bardzo się z tego cieszę, bo po prostu lubię grać. Ale czuć, że to jest końcówka i jest mniej paliwa w baku - przyznał środkowy.

Półfinałowym rywalem Zawiercian będzie Ziraat Bankkart Ankara, którego barw broni reprezentant Polski Tomasz Fornal. Turecka ekipa, obok zespołu z Perugii, jest uważana za faworyta rozgrywek.

- Niech ludzie stawiają na inne zespoły, my nie czytamy, kto jest faworytem. Chcemy po prostu grać najlepiej, cieszyć się siatkówką i z tego, że możemy tutaj grać - powiedział kapitan Aluronu.

Gdzie obejrzeć mecz Warta - Ziraat? O której godzinie?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat w sobotę 16 maja od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00.

PAP