Kiedyś dzielili szatnię, a teraz zmierzyli się w półfinale LM. "Dziwnie grało się przeciwko niemu"

Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Ziraat Bankkart Ankara w półfinale Ligi Mistrzów, dzięki czemu stanie do bezpośredniej walki o europejski puchar. Jakub Popiwczak miał okazję zmierzyć się ze swoim byłym kolegą z szatni Tomaszem Fornalem - Wspólne uśmieszki były, było trochę rozmów, dyskusji - powiedział libero w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu Marcinem Lepą.

W sobotę rozpoczęliśmy turniej Final Four Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa poległ w trzysetowym spotkaniu z Sir Sicoma Monini Perugia natomiast później Aluron CMC Warta Zawiercie po czterech partiach uporała się z ekipą Ziraat Bankkart Ankara. Mistrzowie Polski zmierzą się zatem z najlepszą ekipą z Włoch w wielkim finale.

 

Warto przypomnieć, że w zespole z Ankary występuje obecnie Tomasz Fornal. Na temat rywalizacji ze swoim byłym kolegą z szatni JSW Jastrzębskiego Węgla wypowiedział się Jakub Popiwczak.

 

- Bardzo jestem szczęśliwy. Jeśli chodzi o Tomka, to dziwnie grało się przeciwko niemu, natomiast obaj chyba szukaliśmy trochę tego kontaktu pod siatką. Wspólne uśmieszki były, było trochę rozmów, dyskusji, bardzo miło było się spotkać z nim po drugiej stronie. A jeśli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że naprawdę to był kawał widowiska. Mnóstwo obron, mnóstwo długich akcji. Myślę, że kibicom naprawdę mogło się to podobać  - stwierdził libero. 

 

Siatkarz "Jurajskich Rycerzy" stwierdził, że na co dzień turecki klub nie spotyka się z takim oporem ze strony ligowych rywali.

 

- Myślę, że oni w Turcji trochę nie mają do czynienia z takimi drużynami, które potrafią tak jak my być lepiej zorganizowani, lepiej bronić. Dzisiaj na pewno im było ciężej niż w lidze tureckiej - ocenił siatkarz. 

 

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

