Kiedyś dzielili szatnię, a teraz zmierzyli się w półfinale LM. "Dziwnie grało się przeciwko niemu"
Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Ziraat Bankkart Ankara w półfinale Ligi Mistrzów, dzięki czemu stanie do bezpośredniej walki o europejski puchar. Jakub Popiwczak miał okazję zmierzyć się ze swoim byłym kolegą z szatni Tomaszem Fornalem - Wspólne uśmieszki były, było trochę rozmów, dyskusji - powiedział libero w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu Marcinem Lepą.
Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara. Skrót meczu
W sobotę rozpoczęliśmy turniej Final Four Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa poległ w trzysetowym spotkaniu z Sir Sicoma Monini Perugia natomiast później Aluron CMC Warta Zawiercie po czterech partiach uporała się z ekipą Ziraat Bankkart Ankara. Mistrzowie Polski zmierzą się zatem z najlepszą ekipą z Włoch w wielkim finale.
Warto przypomnieć, że w zespole z Ankary występuje obecnie Tomasz Fornal. Na temat rywalizacji ze swoim byłym kolegą z szatni JSW Jastrzębskiego Węgla wypowiedział się Jakub Popiwczak.
- Bardzo jestem szczęśliwy. Jeśli chodzi o Tomka, to dziwnie grało się przeciwko niemu, natomiast obaj chyba szukaliśmy trochę tego kontaktu pod siatką. Wspólne uśmieszki były, było trochę rozmów, dyskusji, bardzo miło było się spotkać z nim po drugiej stronie. A jeśli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że naprawdę to był kawał widowiska. Mnóstwo obron, mnóstwo długich akcji. Myślę, że kibicom naprawdę mogło się to podobać - stwierdził libero.
Siatkarz "Jurajskich Rycerzy" stwierdził, że na co dzień turecki klub nie spotyka się z takim oporem ze strony ligowych rywali.
- Myślę, że oni w Turcji trochę nie mają do czynienia z takimi drużynami, które potrafią tak jak my być lepiej zorganizowani, lepiej bronić. Dzisiaj na pewno im było ciężej niż w lidze tureckiej - ocenił siatkarz.
