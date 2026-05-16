Kolejne zwycięstwo Legii! Awans jest na wyciągnięcie ręki

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy po trafieniu Rona Curry’ego mieli już sześć punktów przewagi. Po chwili ta różnica rosła m. in. dzięki Martinowi Peterce. Legia krok po kroku odpowiadała - najpierw do remisu doprowadził Race Thompson, a prowadzenie dawał DJ Brewton. Po późniejszej akcji Andrzeja Pluty była już lepsza o pięć punktów. Straty lekko zmniejszył Curry - po 10 minutach było 30:27. W drugiej kwarcie MKS ciągle trzymał się blisko, w czym pomagał głównie Luther Muhammad. Wszystkich zaskakiwał jednak Pluta, który wykonał nawet efektowny wsad! Później do remisu doprowadzał jednak Dale Bonner. Ostatecznie jednak po rzutach wolnych Pluty pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:43.

Zaraz po przerwie Martin Peterka dość szybko doprowadził do kolejnego remisu. Ekipa trenera Heiko Rannuli reagowała błyskawicznie - po kontrze DJ Brewtona była już lepsza o osiem punktów. Kolejne zagrania Amerykanina oraz Jayvona Gravesa oznaczały nawet 12 punktów różnicy. Straty zmniejszali jeszcze Marcin Piechowicz oraz Luther Muhammad, ale tylko na chwilę. Po trójce Andrzeja Pluty po 30 minutach było 71:61. W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało, mimo że sytuację drużyny trenera Artura Gronka chcieli jeszcze poprawiać Muhammad oraz Curry. Po trójce Jayvona Gravesa gospodarze mieli znowu 13 punktów przewagi. Dąbrowianie walczyli do samego końca, ale przewaga rywali była bezpieczna. Ostatecznie Legia zwyciężyła 89:84.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jayvon Graves z 21 punktami i 6 zbiórkami. Ron Curry rzucił 21 punktów dla gości.

Drugi mecz ćwierćfinałowy: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza 89:84 (30:27, 18:16, 23:18, 18:23).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Legii. Trzeci mecz we wtorek w Dąbrowie Górniczej o 20.15. Transmisja na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Punkty:

Legia Warszawa: Jayvon Graves 21, Andrzej Pluta 18, Race Thompson 16, Dominic Brewton 13, Carl Ponsar 11, Michał Kolenda 5, Shane Hunter 4, Maksymilian Wilczek 1, Wojciech Tomaszewski 0, Ojars Silins 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Roland Curry 21, Luther Muhammad 20, Martin Peterka 18, Dale Bonner 9, E.J. Montgomery 7, Marcin Piechowicz 5, Justin Gray 2, Adrian Bogucki 2, Jakub Wojdała 0, Jakub Musiał 0

