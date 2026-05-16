W walce wieczoru sobotniego wydarzenia doszło do starcia o tymczasowy pas wagi średniej, w którym Piotr Kuberski zmierzył się z Michałem Michalskim. Lepszy okazał się pierwszy z wymienionych zawodników, który zwyciężył w pierwszej rundzie przez TKO.

Dodatkowo zobaczyliśmy jeszcze jedno starcie o tytuł - w kategorii koguciej kobiet. Będąca na fali pięciu zwycięstw z rzędu Wiktoria Czyżewska zawalczyła z Sarą Luzar-Smajić. Chorwatka była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę jednogłośną decyzją sędziów.

Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich walk sobotniej gali KSW 118.

KSW 118. Wyniki walk:

Piotr Kuberski pokonał Michała Michalskiego przez TKO w pierwszej rundzie.

Sara Luzar-Smajić pokonała Wiktorię Czyżewską przez jednogłośną decyzję sędziów (49-46, 49-46, 48-47).

Valeriu Mircea pokonał Romana Szymańskiego przez TKO w drugiej rundzie.

Marian Ziółkowski pokonał Aymarda Guiha przez TKO w drugiej rundzie.

Aleksander Winiarski pokonał Dawida Kasperskiego przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

Konrad Rusiński pokonał Tagira Machmudova przez TKO w pierwszej rundzie.

Michał Dreczkowski pokonał Cedrica Lushimę przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

Steven Krt pokonał Daniela Kolasińskiego przez TKO w drugiej rundzie.

Mateusz Wieczorek pokonał Michała Hira przez jednogłośną decyzję sędziów (30-37, 30-37, 30-37)

Polsat Sport