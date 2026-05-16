KSW 118. Wyniki walk
Za nami gala KSW 118. W walce wieczoru po zwycięstwo sięgnął XXX. Przypomnijmy, że stawką tego pojedynku był tymczasowy pas kategorii średniej. Zobacz wyniki walk.
W walce wieczoru sobotniego wydarzenia doszło do starcia o tymczasowy pas wagi średniej, w którym Piotr Kuberski zmierzył się z Michałem Michalskim. Lepszy okazał się pierwszy z wymienionych zawodników, który zwyciężył w pierwszej rundzie przez TKO.
Dodatkowo zobaczyliśmy jeszcze jedno starcie o tytuł - w kategorii koguciej kobiet. Będąca na fali pięciu zwycięstw z rzędu Wiktoria Czyżewska zawalczyła z Sarą Luzar-Smajić. Chorwatka była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę jednogłośną decyzją sędziów.
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich walk sobotniej gali KSW 118.
KSW 118. Wyniki walk:
Piotr Kuberski pokonał Michała Michalskiego przez TKO w pierwszej rundzie.
Sara Luzar-Smajić pokonała Wiktorię Czyżewską przez jednogłośną decyzję sędziów (49-46, 49-46, 48-47).
Valeriu Mircea pokonał Romana Szymańskiego przez TKO w drugiej rundzie.
Marian Ziółkowski pokonał Aymarda Guiha przez TKO w drugiej rundzie.
Aleksander Winiarski pokonał Dawida Kasperskiego przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)
Konrad Rusiński pokonał Tagira Machmudova przez TKO w pierwszej rundzie.
Michał Dreczkowski pokonał Cedrica Lushimę przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)
Steven Krt pokonał Daniela Kolasińskiego przez TKO w drugiej rundzie.
Mateusz Wieczorek pokonał Michała Hira przez jednogłośną decyzję sędziów (30-37, 30-37, 30-37)