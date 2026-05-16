Lech Poznań mistrzem Polski! Drugi tytuł z rzędu

W sobotni wieczór Lech Poznań mógł zapewnić sobie drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Warunkiem było zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem Radom w ramach przedostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Mocnym akcentem rywalizację otworzyli gospodarze. Już w ósmej minucie worek z bramkami rozwiązał Jan Grzesik, któremu asystował Vasco Lopes.

Do wyjątkowych scen doszło kilkadziesiąt sekund później. Boisko opuścił Leandro, a wszedł za niego Maurides. Powodem zmiany nie była kontuzja, a pożegnanie 37-letniego Brazylijczyka, który występował w Radomiaku od 2012 roku. Piłkarze obu drużyn postawili mu szpaler.

Następnie wyższy bieg wrzucili zawodnicy Lecha Poznań. Najpierw trafił Mikael Ishak (asysta Luis Palma), a w 24. minucie było już 2:1 po golu Luisa Palmy (asysta Leo Bengtsson). Przy takim też wyniku zespoły zeszły do szatni na przerwę.

"Kolejorz" podwyższył wynik w drugiej połowie. Ishak zamienił się tym razem w asystenta, a po jego podaniu piłkę w siatce umieścił Patrik Walemark.

Końcowy rezultat brzmiał 3:1. Lech zapisał tym samym na swoje konto trzy punkty i łącznie ma ich w tej chwili 59. Ekipa z Poznania ma wystarczającą przewagę, by już w tej chwili świętować 10. w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski.

Radomiak Radom - Lech Poznań 1:3 (1:2)

Bramki: Jan Grzesik 8 - Mikael Ishak 16, Luis Palma 24, Patrik Walemark 58.

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez Grande (85. Adam Zabicki), Jan Grzesik - Christos Donis - Elves Balde (66. Salifou Soumah), Romario Baro (84. Roberto Alves), Luquinhas, Vasco Lopes (66. Joao Pedro) - Leandro (12. Maurides). Trener: Bruno Baltazar.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Patrik Walemark (66. Daniel Hakans), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (78. Radosław Murawski), Leo Bengtsson (78. Taofeek Ismaheel) - Mikael Ishak (84. Yannick Agnero), Luis Palma (66. Filip Jagiełło). Trener: Niels Frederiksen.

Żółte kartki: Christos Donis, Roberto Alves - Antoni Kozubal, Leo Bengtsson, Yannick Agnero.

Sędzia: Karol Arys.

