Ma 67 lat i codziennie chodzi 13 km. Oto co zmieniło się w jej życiu

Narodziny nordic walkingu

Choć wiele osób utożsamia nordic walking ze spokojnymi spacerami z kijkami, to jednak w rzeczywistości jest to sport wytrzymałościowy nawiązujący do narciarstwa. Narodził się już w latach 20. XX wieku, gdy uprawiać zaczęli go fińscy narciarze biegowi. W latach 90. XX wieku opracowano nową formułę nordic walkingu, a ostatnia dekada to ogromny wzrost jego popularności i dostępności.

Dlaczego nordic walking przynosi tyle korzyści zdrowotnych?

Nordic walking to aktywność, która aktywuje około 90% mięśni ciała. W związku z tym stymuluje ruch niemal całego organizmu. Do tego stanowi połączenie treningu cardio i siłowego, a tempo aktywności każdy dopasowuje do swoich indywidualnych potrzeb, dbając o bezpieczeństwo i komfort. Użycie podczas spaceru kijków odciąża stawy, poprawia kondycję, równowagę i postawę oraz krążenie krwi. Każdy spacer to nie tylko aktywność, ale też jeszcze lepsze dotlenienie organizmu. Ze względu na specyfikę, nordic walking polecany jest zwłaszcza seniorom, w tym w ramach terapii wspomagającej po leczeniu onkologicznym, przy problemach sercowo-naczyniowych czy chorobie Parkinsona.

Niewiele potrzeba, aby zacząć uprawiać nordic walking

Nordic walking to sport niemal dla każdego. Nie potrzeba wiele, aby zacząć go uprawiać. Wystarczą wygodne buty oraz kijki do podpierania. Niskie koszty zakupu wyposażenia sprawiają, że sport ten nikogo nie wyklucza. Jest doskonałym sposobem na spędzanie czasu w pojedynkę lub w większym gronie, np. podczas wspólnych spacerów po lesie, w górach czy zwiedzania miasta. Rekomendujemy wybieranie tras z naturalną nawierzchnią, taką jak ziemia, piasek czy trawa.

Pilar Santos pokonuje 12-13 kilometrów dla swojego zdrowia

Wielką popularność nordic walking zyskuje wśród hiszpańskich seniorów. Świetnym tego przykładem jest 67-letnia Pilar Santos. Kijki do nordic walkingu otrzymała od córek i szybko zaraziła się nową pasją. Od czterech lat regularnie spaceruje i robi nawet 12-13 kilometrów podczas jednego treningu. Dzięki temu utrzymuje dobrą formę fizyczną. Wszystko pod okiem trenera Tomasa Astobizy Conde, który współpracuje również z osobami po 80. roku życia.

