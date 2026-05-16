Manchester City z Pucharem Anglii! Wystarczyła jedna bramka

"The Citizens" po raz 15. dotarli do finału FA Cup, w tym czwarty z rzędu. Poprzednio cieszyli się z jego zdobycia w 2023 roku, a dwa kolejne finały przegrali - z Manchesterem United 1:2 i Crystal Palace 0:1.

W tym sezonie Manchester City zdobył również Puchar Ligi. Wciąż liczy się też w walce o mistrzostwo. Na dwie kolejki przed końcem traci dwa punkty do prowadzącego Arsenalu.

Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. Są organizowane od sezonu 1871/72. Najczęściej triumfował w nich Arsenal - 14 razy.

