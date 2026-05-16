Marczyk i Gospodarczyk wygrali Rally Nykoping w treningowym starcie przed Rajdem Skandynawii

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk znów zastosowali dobrze sobie znany i sprawdzony schemat. W ramach przygotowań do rajdu docelowego, wystartowali tydzień wcześniej w mniejszym rajdzie o bliźniaczej charakterystyce. Tym razem treningiem przed drugą rundą Rajdowych Mistrzostw Europy – Królewskim Rajdem Skandynawii – był dla nich start w Rajdzie Nyköping – rundzie mistrzostw Szwecji oraz krajów nordyckich. Była to znakomita okazja do testów w warunkach rajdowych na siedmiu zróżnicowanych odcinkach specjalnych.

Marczyk i Gospodarczyk nie byli zgłoszeni do mistrzostw Szwecji, a do Nordic Rally Championship, podobnie jak kilka innych międzynarodowych załóg trenujących w Nykoping przed Królewskim Rajdem Skandynawii. Natomiast warto zauważyć również to, że Marczyk i Gospodarczyk wypadali też świetnie na tle załóg rywalizujących w mistrzostwach Szwecji. Regularnie na odcinkach pokonywali szwedzką czołówkę, m.in. Isaka Reiersena i Stefana Gustavssona, którzy wygrali Rajd Nyköping w klasyfikacji krajowego czempionatu. Trening przed Rajdem Skandynawii Polacy mogą zatem uznać za bardzo udany i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

- Rajd Nykoping rozpoczynaliśmy wczoraj, w pełnej ulewie. Dziś rano było błoto, później nawierzchnia przesychała a finałowe odcinki były już zupełnie suche. Taki przekrój warunków był dla nas świetną informacją w kontekście treningu i zbierania danych. Tutejsze odcinki specjalne są jedyne w swoim rodzaju. Nie znaleźlibyśmy takich warunków do testów nigdzie indziej. Czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani do Rajdu Skandynawii. W Nykoping wygraliśmy, natomiast najważniejsze jest dla mnie to, co wydarzy się w przyszły weekend – podsumował na mecie rajdu Marczyk.

- Choć Rajd Nykoping był dla nas startem czysto treningowym, zawsze to świetne uczucie, kiedy jesteśmy w stanie wygrywać. Sprawdziliśmy tutaj kilka wariantów ustawień oraz różne mieszanki opon i to z całą pewnością daje nam bardzo dużą wiedzę przed najważniejszym szutrowym startem w tym sezonie. Odcinki są tutaj specyficzne, więc bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy tu wystartować w formie treningu. Pojawiła się mocna konkurencja, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa – mogliśmy porównać czasy i ustawienia. Uważam, że wykonaliśmy w Nykoping bardzo dobrą pracę – podsumował Gospodarczyk.

Królewski Rajd Skandynawii – 2. runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy – odbędzie się w dniach 22-24 maja. Bazą imprezy będzie Karlstad, miejscowość położona nieco ponad 200 kilometrów na zachód od Nykoping. Miko Marczyk wystartuje tam wyjątkowo z Danielem Dymurskim.

