Gdzie obejrzeć mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi Ankara?

W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa nie miał większych szans z Sir Susa Monini Perugia. Ekipa z Trydentu funkcjonowała niczym w szwajcarskim zegarku i w trzech setach rozstrzygnęła spotkanie na swoją korzyść.

Mimo porażki Warszawianie zaprezentowali solidną siatkówce. W pomeczowej rozmowie wspominał o tym środkowy stołecznego zespołu, Jakub Kochanowski.

- Nasze mocne strony to na pewno linia przyjęcia, obrona i myślę, że całkiem nieźle radzimy sobie w ataku w tym sezonie. I na tym zawsze bazujemy. Jan Firlej ma prawie zawsze dograną piłkę, w miarę w trzech metrach i może robić swoją robotę, żeby rozprowadzać blok. To na pewno musimy wykorzystać, żeby się w niedzielę przeciwstawić przeciwnikowi – analizował.

Rywalami Projektu w walce o brąz będą siatkarze Ziraatu Bankasi Ankara, którzy w drugim półfinale ulegli Aluron CMC Warcie Zawiercie 1:3.

Jednym z najjaśniejszych punktów po stronie tureckiej drużyny był Tomasz Fornal. Polski przyjmujący i jego koledzy z drużyny nie dali jednak rady sprzeciwić się tak dobrze dysponowanym Jurajskim Rycerzom.

- Mam wrażenie, że mieliśmy swoje szanse i ich nie wykorzystaliśmy. Zawiercie na pewno wygrało zasłużenie. Dużo się działo na boisku. Grając, nie widzi się i nie odczuwa się wszystkich rzeczy. Zabrakło wszystkiego po trochu i stąd ten rezultat - powiedział Fornal "na gorąco" po zakończeniu drugiego półfinału.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi Ankara w niedzielę w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:30. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 15:00.

