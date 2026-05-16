Mecz Sinnera dokończony! Znamy drugiego finalistę
Jannik Sinner zagra w finale tegorocznej edycji turnieju ATP w Rzymie. Po zaciętym, przerwanym przez deszcz, trzysetowym pojedynku pokonał w półfinale Daniiła Miedwiediewa. Jego oponentem w walce o tytuł będzie Casper Ruud.
Mecz między Sinnerem a Miedwiediewem rozpoczął się w piątkowy wieczór. Włoch bardzo dobrze wszedł w pojedynek, już na starcie trzy razy przełamując przeciwnika. Dzięki wypracowanej w ten sposób przewadze lidera rankingu ATP wygrał premierowego seta 6:2.
ZOBACZ TAKŻE: Czołowy polski tenisista kontuzjowany! Przeszedł operację
Druga partia nie była już tak udana dla zawodnika z Półwyspu Apenińskiego. Obaj tenisiści przegrali po jednym ze swoich gemów serwisowych i wydawało się, że o wyniku będzie musiał rozstrzygnąć tie-break. Mimo to Rosjanin potrafił zachować chłodną głowę, przełamując przeciwnika w 12. gemie, tym samym triumfując w drugim secie 7:5.
Kiedy Sinner wygrywał 4:2 w trzeciej partii nad kortami w "Wiecznym Mieście" pojawiły się czarne chmury. Padający deszcz uniemożliwił zawodnikom rywalizację - mecz został przerwany.
Pojedynek wznowiono dopiero następnego dnia. Sinner nie miał problemu, by utrzymać wypracowane prowadzenie i ostatecznie zwyciężyć trzecią odsłonę 6:4.
Włoch zapewnił sobie zatem miejsce w finale tegorocznej edycji turnieju w Rzymie. Jego oponentem będzie Casper Ruud.
Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew 6:2, 5:7, 6:4
Przejdź na Polsatsport.pl