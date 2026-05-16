Mecz Sinnera dokończony! Znamy drugiego finalistę

Mecz między Sinnerem a Miedwiediewem rozpoczął się w piątkowy wieczór. Włoch bardzo dobrze wszedł w pojedynek, już na starcie trzy razy przełamując przeciwnika. Dzięki wypracowanej w ten sposób przewadze lidera rankingu ATP wygrał premierowego seta 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Czołowy polski tenisista kontuzjowany! Przeszedł operację

Druga partia nie była już tak udana dla zawodnika z Półwyspu Apenińskiego. Obaj tenisiści przegrali po jednym ze swoich gemów serwisowych i wydawało się, że o wyniku będzie musiał rozstrzygnąć tie-break. Mimo to Rosjanin potrafił zachować chłodną głowę, przełamując przeciwnika w 12. gemie, tym samym triumfując w drugim secie 7:5.

Kiedy Sinner wygrywał 4:2 w trzeciej partii nad kortami w "Wiecznym Mieście" pojawiły się czarne chmury. Padający deszcz uniemożliwił zawodnikom rywalizację - mecz został przerwany.

Pojedynek wznowiono dopiero następnego dnia. Sinner nie miał problemu, by utrzymać wypracowane prowadzenie i ostatecznie zwyciężyć trzecią odsłonę 6:4.

Włoch zapewnił sobie zatem miejsce w finale tegorocznej edycji turnieju w Rzymie. Jego oponentem będzie Casper Ruud.

Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew 6:2, 5:7, 6:4

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport