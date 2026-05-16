MŚ Elity w hokeju na lodzie. Wyniki i skróty meczów
Trwają mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie. W Szwajcarii rywalizuje 16 najlepszych reprezentacji narodowych globu. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów.
Zmagania najlepszych hokeistów świata rozpoczęły się w piątek. Finał zaplanowano na 31 maja.
Przed rokiem najlepsza na mistrzostwach świata Elity w Szwecji oraz Danii okazała się reprezentacja USA, która w wielkim finale pokonała Szwajcarię po dogrywce 1:0. Jedyną bramkę zdobył Tage Thompson. Ubiegłoroczny triumf Stanów Zjednoczonych w MŚ był ich pierwszym od 65 lat.
W MŚ bierze udział 16 zespołów, podzielonych na dwie grupy. W grupie A, która mecze rozgrywać będzie w Zurychu, obok Szwajcarii i USA znalazły się ekipy: Finlandii, Niemiec, Łotwy, Austrii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. W grupie B we Fryburgu rywalizować będą: Kanada, Szwecja, Czechy, Dania, Słowacja, Norwegia, Słowenia i Włochy.
Wcześniej odbyły się mistrzostwa świata Dywizji 1A, w których udział brała Polska. Biało-czerwoni w decydującym spotkaniu przegrali z Litwą 1:2 po dogrywce i nie uzyskali awansu do Elity, z którego cieszyli się Kazachowie i Ukraińcy.
Piątek (15.05):
Finlandia – Niemcy 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Kanada – Szwecja 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
USA – Szwajcaria 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Czechy – Dania 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
