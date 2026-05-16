Nagle podjął decyzję. Znany tenisista jednak się wycofał

- Jestem rozczarowany faktem, że muszę wycofał się z turnieju w Hamburgu. To moje rodzinne miasto i granie przed tymi kibicami zawsze jest wyjątkowe. Niestety, przez cały sezon na kortach ziemnych zmagałem się z problemami pleców. Dlatego mój zespół medyczny zalecił mi przerwę od rywalizacji w przyszłym tygodniu - przyznał.

Zverev wygrał turniej w Hamburgu w 2023 roku, a w kolejnej edycji dotarł do finału.

Ostatnio wystąpił w Rzymie, gdzie dotarł do 1/8 finału. Choć miał cztery piłki meczowe w starciu z Luciano Darderdim, to przegrał w trzech setach.

PAP