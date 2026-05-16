Nie żyje juniorska mistrzyni kraju! Miała zaledwie 19 lat

Michielsen znajdowała się w gronie najbardziej utytułowanych zawodniczek młodego pokolenia w Belgii. Jako szesnastolatka wywalczyła trzy złote medale mistrzostw kraju - w wyścigu ze startu wspólnego, jeździe indywidualnej na czas oraz rywalizacji w kolarstwie torowym.

Jej występy zostały wstrzymane w 2023 roku, gdy w wyniku szczegółowych badań zdiagnozowano u niej rzadką odmianę złośliwego nowotworu - mięsaka Ewinga. Od tego momentu kolarka przechodziła leczenie.

W połowie 2024 roku testy medyczne nie wykazały obecności komórek nowotworowych, co umożliwiło Belgijce chwilowe wznowienie aktywności fizycznej. Sytuacja uległa zmianie na początku 2025 roku, kiedy doszło do nawrotu schorzenia. Lekarze przekazali wówczas informację, że dalsza kuracja może jedynie opóźnić postęp choroby. 19-latka poddała się kolejnym sesjom chemioterapii, jednak jej parametry zdrowotne systematycznie spadały.

Na początku maja bieżącego roku proces podawania leków został oficjalnie przerwany. Ze względu na toksyczne działanie chemii na zdrowe tkanki, organizm zawodniczki przestał produkować wystarczającą liczbę krwinek, co doprowadziło do jego całkowitego wyczerpania. Michielsen zmarła 15 maja.

