Pierwsi reprezentanci Polski w slalomie kajakowym już (prawie) znani. W niedzielę ostateczna walka

Zawody w Krakowie są bardzo istotne nie tylko ze względu, że jest to międzynarodowa impreza z cyklu ICF World Ranking, ale dla Polaków największe znaczenie mają krajowe wewnętrzne eliminacje do reprezentacji Polski. W każdej z konkurencji są trzy wolne miejsca, a każdemu z zawodników marzy się, by walczyć w biało-czerwonych barwach o medale w najważniejszych imprezach międzynarodowych. W reprezentacji znajdą się jednak tylko najlepsi.

– Nie ma innej drogi do reprezentacji. Miejsca w kadrze trzeba po prostu wywalczyć, a poziom w większości konkurencji jest bardzo wysoki, dlatego kandydatów zawsze jest więcej niż dostępnych miejsc. Najważniejsze jednak, że ta rywalizacja odbywa się w dobrych, obiektywnych warunkach i w duchu fair play, bo właśnie to w sporcie liczy się najbardziej. W tym roku dodatkowym atutem jest fakt, że w Krakowie, na torze Kolna, odbędą się mistrzostwa świata do lat 19 i juniorów. To sprawiło, że na zawody przyjechało wiele zagranicznych ekip, szczególnie w kategoriach juniorskich i młodzieżowych. Dla nich to świetna okazja, żeby sprawdzić się i potrenować na torze, na którym później odbędzie się najważniejsza impreza sezonu. Dzięki temu obsada zawodów jest bardzo mocna, a same zawody stają się znacznie ciekawsze – mówi Bogusław Popiela, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego ds. slalomu.

Przypomnijmy, że do kwalifikacji liczą się trzy z czterech najlepszych przejazdów w każdej z konkurencji. Rywalizacja rozpoczęła się już tydzień temu w Bratysławie, gdzie zawodniczki i zawodnicy mieli dwa liczone do kwalifikacje starty. Decydujące zaplanowano natomiast na sobotę i niedzielę właśnie podczas zawodów w Krakowie, które jednocześnie są Pucharem Polski i 5. Memoriałem Stefana Kapłaniaka.

I trzeba przyznać, że po sobotnich wyścigach w kategoriach K-1 i C-1 niektórzy z zawodników znacznie przyczynili się do awansu do kadry. Wśród pań z Polek w pierwszej konkurencji najlepiej spisała się Dominika Brzeska (trzecie miejsce w całym biegu), a zapunktowały też Hanna Danek (szóśte) i Dominika Danek (siódma lokata). W kanadyjkach natomiast z Polek najlepiej spisały się Martyna Bednarczyk (czwarte miejsce), Patrycja Iwaniec (piąte) i ponownie Hanna Danek (siódme). Przypomnijmy też, że pierwsze miejsce w kadrze automatycznie wypełnia Klaudia Zwolińska, która uzyskała automatyczny awans za ubiegłoroczne złote medale mistrzostw świata w K-1 i C-1.

– Mimo całkiem dobrych przejazdów, u dziewczyn w K-1 pojawiło się sporo punktów karnych. Hania Danek zakończyła start z czterema punktami karnymi, a Dominika Brzeska z sześcioma. Trasa jest bardzo wymagająca, szczególnie trudności sprawiają dwa charakterystyczne elementy: „erka” pod mostkiem oraz „erka” na przewężeniu. Widać jednak, że dziewczyny zachowują spokój i nie skupiają się przesadnie na szczegółach. Wypracowały już na tyle solidny dorobek punktowy, że można je uznać za pewne ogniwa naszej kadry, ale ostateczną reprezentację poznamy w niedzielę – podkreśla Marcin Pochwała, jeden z trenerów naszej kadry.

U panów w K-1 ponownie znakomicie popłynął Dariusz Popiela, który również jest już niemal pewny miejsca w kadrze. Najbardziej doświadczony zawodnik Biało-Czerwonych wygrał kwalifikacje, a miejsca za nim zajmowali odpowiednio Michał Pasiut, Jakub Brzeziński i Mateusz Polaczyk. I ta trójka stoczy w niedzielę bratobójczy bój o dwa pozostałe miejsca. – Zazwyczaj taka liczba punktów daje już miejsce w kadrze, ale w slalomie niczego nie można być pewnym do samego końca, bo przed nami jeszcze jeden start. Dwie wygrane i czwarte miejsce sprawiają jednak, że ten dorobek punktowy powinien wystarczyć, dlatego bardzo się cieszę z obecnej sytuacji – mówi Dariusz Popiela.

I dodaje: – Okazało się, że w przygotowaniach wciąż można coś poprawić, znaleźć nowe rozwiązania i zrobić kolejny krok do przodu. Dzięki temu po pewnej przerwie znów udało mi się wygrać w Krakowie w konkurencji K-1, co przy tak silnej krajowej stawce wcale nie jest łatwe. W naszej reprezentacji mamy przecież zawodników światowej klasy. Mateusz Polaczyk to czołówka światowa, Michał Pasiut to medalista Pucharu Świata, a Kuba Brzeziński był w finale mistrzostw Europy. Do tego dochodzą mocni młodzieżowcy i juniorzy. W „królewskiej” konkurencji rywalizacja jest więc zawsze niezwykle wyrównana i często decydują setne sekundy. Tym bardziej cieszy mnie, że tym razem to właśnie one były po mojej stronie. Zdobycie kompletu punktów daje ogromną satysfakcję, zwłaszcza że w przygotowania włożyłem naprawdę bardzo dużo pracy.

Jeśli chodzi o męską kategorię C-1, to również swoje szanse znacznie zwiększyli Kacper Sztuba i Szymon Nowobilski, czyli dwaj pierwsi zawodnicy na mecie przejazdu zaliczającego się do kwalifikacji. Trzecie miejsce zajął Michał Wiercioch, a czwarty był Grzegorz Hedwig.

– Kwalifikacje do kadry to zawsze najbardziej stresujący i specyficzny start. Mówimy o nich nawet „zawody specjalne”, bo tutaj walczy się o cały sezon i o miejsce w reprezentacji, dlatego niczego nie można być pewnym. Każdy chce wygrać i każdy chce znaleźć się w kadrze. Choć zawodników rywalizujących o ścisłą czołówkę nie jest wielu, presja i tak jest ogromna. Trzeba stanąć na wysokości zadania i pojechać naprawdę dobry przejazd, żeby zapewnić sobie miejsce w reprezentacji. Ta rywalizacja jednak napędza rozwój, bo wiemy, że nie możemy stać w miejscu, tylko cały czas trenować, pracować i rozwijać się sportowo. Ważne jest utrzymywanie wysokiej formy i regularna rywalizacja z najlepszymi zawodnikami w Polsce, bo to podnosi poziom całej kadry i działa na naszą korzyść. Zresztą wyniki pokazują, że walka jest bardzo wyrównana. Szymon wygrał w niedzielę, ja wygrałem w sobotę i dziś również udało mi się zwyciężyć. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że w klasyfikacji trudno już będzie o większe zmiany, ponieważ liczą się trzy najlepsze starty, a najsłabszy z czterech odpada. Nie zakładam jednak, że ten ostatni start będzie słabszy. Chcę dalej walczyć i wygrać także te zawody, żeby definitywnie przypieczętować swoje miejsce w kadrze. Później pełne skupienie przejdzie już na starty w Pucharach Świata i docelową imprezę sezonu, czyli mistrzostwa świata. To właśnie są moje główne cele na ten rok – zaznacza Sztuba.

Niedzielne zawody w Krakowie rozpoczną się o godz. 9, a po nich poznamy już ostateczną kadrę na sezon 2026 w slalomie kajakowym.

